Maria De Filippi, perché Amici e Uomini e Donne sono sospesi

Piccola novità per quel che riguarda il palinsesto televisivo di Canale 5: nel corso della giornata di giovedì 18 marzo 2021 ci saranno alcuni cambiamenti che coinvolgono due delle trasmissioni più importanti di Maria De Filippi, ovvero Amici e Uomini e Donne.

Entrambi gli show non andranno in onda, saltando una puntata. Ad anticiparlo è Davide Maggio, che ha spiegato i motivi per cui la De Filippi avrebbe preso questa decisione, in un momento tra l’altro particolarmente delicato per la sua casa di produzione, la Fascino – le dichiarazioni di Pietro Delle Piane su Temptation Island, nel corso della sua ospitata a Live – Non è la D’Urso, hanno dato il via ad una causa legale contro l’attore stesso.

Giovedì 18 marzo, il quotidiano appuntamento con Uomini e Donne e la successiva fascia pomeridiana dedicata ad Amici 2021 si prenderanno una piccola pausa. Il motivo è semplice: questa data è stata scelta per celebrare la Giornata Nazionale per le vittime del Covid, e nel corso di tutte le trasmissioni in onda nelle 24 ore verranno ricordati tutti coloro che hanno affrontato (e perso) la durissima battaglia contro la malattia.

Maria De Filippi registra però con largo anticipo le puntate dei suoi show che vengono mandati in onda quotidianamente, regola alla quale Uomini e Donne e Amici non fanno eccezione. Ed essendo già pronti alla trasmissione, i due appuntamenti previsti per il 18 marzo non contengono al loro interno alcun accenno alla ricorrenza dedicata alle vittime del Covid. Non vi è stata inoltre alcuna possibilità di inserirlo in fase successiva, così come sarebbe stato richiesto dai vertici Mediaset.

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, infatti, l’emittente avrebbe proposto alla De Filippi di editare le puntate oppure di realizzare un cappello da mandare in onda prima dei due appuntamenti, ma la conduttrice avrebbe preferito evitare queste soluzioni. Così Uomini e Donne e Amici saltano direttamente la puntata di giovedì, ritornando come di consueto il giorno successivo. Non è ancora chiaro cosa verrà trasmesso al loro posto.

Questa è una brutta notizia per il pubblico più affezionato: se a Uomini e Donne siamo nel bel mezzo di una stagione ricca di sorprese e colpi di scena, per Amici siamo arrivati ad una fase cruciale. Tra pochissimi giorni avrà inizio il serale, e i ragazzi sono in fibrillazione nell’attesa delle nuove e difficilissime sfide che li attendono.