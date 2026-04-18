La Ruota della Fortuna finisce in largo anticipo, la colpa è di Maria De Filippi

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IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti è ormai famoso per essere il tiratardi della televisione italiana. Le sue trasmissioni sforano impunemente, e costantemente, gli orari fissati dal palinsesto. Chi vuol essere milionario è quasi una trasmissione notturna e, più che un access time, La Ruota della Fortuna è uno show che procede ben oltre la prima serata. È sempre così, tranne quando arriva il momento di lasciare il posto alla regina di Mediaset Maria De Filippi, che il sabato sera torna su Canale5 con il Serale di Amici.

Perché La Ruota della Fortuna chiude prima

Alle 21:20 in punto, Gerry Scotti e Samira Lui hanno salutato gli spettatori. È un vero avvenimento per La Ruota della Fortuna che, solitamente, non chiude i battenti prima delle ore 22:00, cosa che indispettisce parecchio tutti coloro che arrivano dopo. Sul web è scoppiata un’ardua difesa nei confronti del nuovo Grande Fratello condotto da Ilary Blasi, penalizzato da un inizio troppo in ritardo per permettere al pubblico di seguire l’intera puntata. E lo stesso discorso è stato più volte fatto per i film, le fiction e le trasmissioni della prima serata di Canale 5.

Vengono tutti dopo Scotti, tutti sono costretti ad attendere in silenzio la fine della Ruota, per cui i consueti orari non valgono. Tutti tranne una. Maria De Filippi non arriva seconda a nessuno e, quando entra in scena lei, gli altri si scansano. Da quando è iniziato il Serale di Amici 2026, ogni sabato sera, La Ruota della Fortuna non sfora di un minuto, alle 21:30 inizia Amici e non si può ritardare neppure di un minuto. E se è vero che Scotti e Lui sono le nuove stelle Mediaset, è chiaro che la regina resti una e una sola.

Il look di Samira Lui è diverso dal solito

L’orario non è l’unica novità di questa sera, a stupire è anche Samira Lui, che sceglie un look decisamente diverso dal solito. Diversamente da come ci ha abituato, la conduttrice ha scelto non soltanto di portare lisci i propri lunghi e voluminosi ricci, ma anche di legarli in una alta coda pettinatissima. Una pettinatura inedita per Samira ma che le sta benissimo – e cosa potrebbe mai non donare a una bellezza del genere. Anche l’abito è sopra le righe, con la gonna a dir poco voluminosa e completamente ricoperto di paillettes.

La campionessa della seconda chance

Se la puntata del sabato sera è più breve è anche per via del format della seconda chance, non una vera e propria gara ma la possibilità per i concorrenti che hanno perso in precedenza di ottenere una seconda occasione. Tabellone dopo tabellone, gli sfidanti sperano di ottenere il pass per poter presto tornare a concorrere di fronte alla Ruota e, chissà, diventarne anche i nuovi campioni. A trionfare, nella sera di sabato 18 aprile, è Annamaria che, però, indovinando soltanto un tabellone su tre durante l’ultima manche, non riesce a guadagnare il pass necessario a essere riammessa alla gara ufficiale. Si consola tuttavia con un dignitoso bottino di quasi 20mila euro.