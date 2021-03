Canzone segreta anticipazioni, tra gli ospiti Romina Power e Carolyn Smith

editato in: da

Serena Rossi e Davide Devenuto, storia di un amore

Serena Rossi è pronta per il secondo appuntamento con il suo nuovo show Canzone segreta: il format, in onda ogni venerdì su Rai 1, tornerà con tanti ospiti amatissimi dal pubblico, in un mix di musica e momenti toccanti.

Reduce dall’incredibile successo della fiction Mina Settembre, l’attrice Serena Rossi, nelle vesti inedite da conduttrice, condurrà i suoi ospiti in un viaggio tra ricordi ed emozioni. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, i protagonisti della puntata si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà.

Nel secondo appuntamento dello show, ad essere accolti dalla padrona di casa, saranno Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido.

Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. Attori, cantanti e volti noti del mondo dello spettacolo saranno accompagnati dalle prime note della loro canzone del cuore in un personale mondo di ricordi. Il tutto condito da filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della loro vita.

Poi, dopo aver ripercorso la loro storia, i protagonisti della serata riceveranno una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.

Durante la prima puntata sul palco sono saliti alcuni fra i personaggi più amati della tv: Serena Rossi infatti ha ospitato Luca Argentero, che ha ricevuto una sorpresa dalla compagna Cristina Marino e da alcuni dei suoi amici più cari. L’attore ha raccontato del primo incontro tra lui e la sua amata: “È stato a Santo Domingo, dove non ero a fare turismo di bassa lega, stavamo girando lo stesso film. La canzone che ha ballato è quella che abbiamo ballato insieme la prima sera”, ha rivelato Argentero.

Ospiti della puntata anche Franca Leosini, commossa dalla musica di Riccardo Cocciante, Virginia Raffaele, Marco Tardelli e Carlo Conti, che si sono lasciati trasportare dalle emozioni ricordando i momenti più belli con i loro affetti.