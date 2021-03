Al Bano lancia un nuovo appello a Romina Power

editato in: da

Romina Power compie 69 anni: il fascino senza tempo dell’ex moglie di Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi lancia un nuovo appello a Romina Power, sperando in una nuova collaborazione con l’ex moglie, questa volta per partecipare al prossimo Festival di Sanremo. Sulle pagine del settimanale DiPiù, il cantante di Cellino San Marco ha voluto inviare un messaggio all’artista americana.

“Quando il Covid morirà e noi ricominceremo a vivere proverò a tornarci – ha detto parlando di Sanremo -. Mi piacerebbe farlo con Romina ma bisognerà vedere se lei vorrà venire perché lei non ama molto il Festival. Io, invece, mi sono reso conto di avere una strana malattia per cui non esiste cura: la sanremite acuta”.

Al Bano e Romina formano una fra le coppie più amate nel mondo della musica. Un amore, quello fra i due artisti, nato sul set di un film e coronato nel 1970, dalle nozze. Insieme Carrisi e la Power hanno vissuto momenti felici e spensierati, ma anche grandi tragedie come la scomparsa della figlia Ylenia. Dopo quasi trent’anni insieme si sono separati, ma quel legame non si è mai spezzato, tanto che diversi anni dopo il divorzio sono tornati insieme sul palco.

Oggi Al Bano ha trovato finalmente la felicità accanto a Loredana Lecciso da cui ha avuto i figli Jasmine e Bido, mentre Romina continua a dividersi fra gli Stati Uniti e l’Italia, dove ha una casa proprio a Cellino San Marco. Qualche settimana fa, ospite di Mara Venier, Carrisi aveva confessato l’esistenza di alcune tensioni fra l’ex moglie e l’attuale compagna, invitando pubblicamente le due donne a chiarirsi.

“Il mio sogno è che Loredana e Romina un giorno si siedano allo stesso tavolo e mangino insieme – aveva svelato di fronte alle telecamere -. Nessuna delle due ha danneggiato l’altra. Se siete in ascolto, cara Romina e cara Loredana perché non ci incontriamo. La vita potrebbe essere breve o lunghissima. Perché non unirsi e seminare semi di pace, anziché sospetti? Il mondo è bello, dobbiamo rendere bella la nostra esistenza. Vi amo”.