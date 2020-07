Al Bano e Romina, Nozze D’Oro: storia di una coppia che va oltre l’amore

editato in: da

È un giorno speciale per Al Bano e Romina: 50 anni fa, il 26 luglio del 1970, i due cantanti andavano all’altare. Le loro Nozze D’Oro sono una ricorrenza speciale, seppur inusuale: i due non stanno più insieme ma hanno ritrovato una complicità e un’armonia che fa da insegnamento a tutti coloro che in passato si sono amati.

Ripercorrere la loro storia è come guardare un film dalle sfumature romantiche: il loro amore è sbocciato teneramente nel 1967, sul set di un video di Al Bano. È stato un colpo di fulmine: lui 24enne proveniente da una famiglia di contadini e lei, 16enne bellissima figlia delle due star di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian, non smettono di stare vicini l’una all’altro.

La relazione intenerisce chiunque li guardi: nonostante i due lavorino nel mondo dello spettacolo, sembrano timidi e impacciati. Il loro amore è sincero e porta a un matrimonio tanto romantico quanto osteggiato dalle loro famiglie. Pochi mesi dopo le nozze nasce il primo frutto del loro amore: Ylenia, una bimba biondissima e piena di vita. Tre anni dopo sarà la volta di Yari: tutti insieme vivono a Cellino San Marco, che diventa casa e anima dell’intera famiglia Carrisi.

Mentre la famiglia si allarga con l’arrivo di Romina Junior e Cristel, cresce anche il successo della coppia: i due fondano prima la casa discografica Libra, partecipano diverse volte al Festival di Sanremo e pubblicano brani che hanno fatto la storia come Ci sarà, Nostalgia Canaglia, Felicità e Cara terra mia.

Il successo continua, insieme alle soddisfazioni e ai successi, fino agli anni Novanta. Purtroppo, infatti, nel 1993, la coppia si trova a fronteggiare uno dei drammi più devastanti che possano capitare a due genitori: la scomparsa di Ylenia a New Orleans. La primogenita dei due sparisce senza lasciare traccia e l’anno dopo Romina sceglie di ritirarsi dalle scene. Inizia un periodo piuttosto complesso che nel 1999, dopo quasi 30 anni di vita insieme, porta i due a separarsi, annunciando la fine del loro matrimonio.

Fine di una favola? Non è proprio così. Potremmo dire che il periodo difficile che li ha visti opporsi è divenuto terreno fertile per un sentimento più maturo, diverso dall’amore ma ugualmente carico di stima. I due prendono sicuramente strade diverse e all’inizio il loro rapporto sembra irrecuperabile.

Come tutte le coppie che si lasciano, talvolta si lasciano andare a commenti non del tutto positivi. Eppure, anche se la sentenza di divorzio arriva nel 2012 e nel frattempo Al Bano riscopre l’amore con Loredana Lecciso, che lo rende padre di Jasmine e Al Bano Junior, il pubblico li vorrebbe di nuovo insieme. Se non sentimentalmente, almeno professionalmente.

E così accade: la svolta avviene nel 2013, con Al Bano e Romina che si ritrovano. Si incontrano nuovamente su un palco a Mosca, mettendo da parte quelle che erano state le incomprensioni e le divergenze. Ed è forse proprio da quel momento che il loro sentimento diventa esemplare: più maturi, diversi, ognuno con una propria dimensione e una precisa idea della vita, non intralciano le scelte dell’altro ma si prendono per mano e danno spazio alla musica e all’armonia.

La loro relazione non è stata priva di alti e bassi. Al contrario, è stata densa di avvenimenti umani e profondi, di sentimenti intensi e tribolati. Eppure, dopo tutto questo, Al Bano e Romina festeggiano 50 anni di matrimonio. Cinquant’anni di affetto mutevole e privo di definizioni, di felicità ritrovata nelle piccole cose. Cinquant’anni esemplari: perché loro, da degni musici e poeti, non potevano fare a meno di insegnarci che una coppia può andare oltre l’amore.