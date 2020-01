Al Bano e Romina: tutte le volte che sono andati a Sanremo

editato in: da

Sanremo, tutti gli ospiti italiani

Al Bano e Romina torneranno a calcare il palco dell’Ariston come ospiti, presentando anche un inedito scritto per loro da Malgioglio: la notizia è ufficiale da tempo e l’attesa è tutta focalizzata sulla prima serata della kermesse, quando la voce di Cellino San Marco e la sua ex moglie si esibiranno in compagnia della figlia Romina Jr.

I due avrebbero dovuto gareggiare ma, come rivelato da Malgioglio nel salotto di Verissimo, hanno optato per un’altra alternativa in quanto la Power aveva paura della competizione. Poco male, perché l’attesa per quello che è il loro primo inedito dopo tanto tempo è comunque fervente!

Come ben si sa, la presenza del 4 febbraio 2020 non sarà certo un debutto per la coppia. Al Bano e Romina – che hanno già presenziato in qualità di ospiti nel 2015 portando sul palco un medley dei loro brani più celebri – devono infatti a Sanremo molto del loro successo. L’esordio in duo all’Ariston risale al 1982, anno in cui conquistarono il secondo posto con Felicità, brano simbolo del loro percorso musicale e sentimentale.

Nel 1984 è stata invece la volta di Ci Sarà e della vittoria (nell’anno di un Festival condotto da Pipppo Baudo che tornava alla guida della kermesse dopo diversi anni). Dopo il trionfo appena ricordato, Al Bano e Romina hanno portato all’Ariston Nostalgia Canaglia, canzone con cui si sono classificati terzi nel 1987. Lo stesso risultato è stato ottenuto da Cara Terra Mia, brano in gara nel 1989. Carrisi e la Power hanno gareggiato anche nel 1991 con il brano Oggi Sposi, che si classificò ottavo.

Gli anni successivi furono funestati dalla tragedia di Ylenia e dalla crisi sentimentale (sfociata poi nel divorzio). Nel 1996, a due anni dall’ancora oggi misteriosa scomparsa dell’amata figlia maggiore, Al Bano tornò a Sanremo con È la Mia Vita. Il cantante di Cellino San Marco si è presentato all’Ariston anche l’anno successivo, portando il brano Verso il Sole.

Nel 1999 è stata invece la volta di Ancora in Volo e nel 2007 di Nel Perdono, brano avente tra gli autori Renato Zero e piazzatosi al secondo posto. Carrisi è tornato a Sanremo anche nel 2009, nel 2011 e nel 2017.

Quando si parla delle partecipazioni del cantante di Cellino San Marco al Festival è cruciale ricordare oure le edizioni del 1968, del 1971 e del 1974, anni in cui si è presentato come solista. Anche la Power ha partecipato al Festival come solista. La sua unica presenza senza Carrisi sul palco dell’Ariston risale al 1976 con il brano Non Due, canzone scritta a quattro mani con l’allora consorte.