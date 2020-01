La Lecciso abbraccia Al Bano su Instagram e lancia una frecciatina a Romina Power

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Loredana Lecciso riabbraccia Al Bano Carrisi su Instagram e lancia una frecciatina a Romina Power. Mancano ormai pochissimi giorni a Sanremo e la presenza degli ex coniugi è già stata confermata. Il cantante di Cellino San Marco e l’attrice americana saliranno presto sul palco dell’Ariston per cantare alcuni grandi successi della loro carriera.

Insieme a loro ci sarà Romina Jr, la figlia più piccola della coppia. Al Bano e la Power sono senza dubbio gli ospiti più attesi della kermesse condotta da Amadeus. Reduci dal successo di 55 passi nel sole, show in onda su Canale Cinque, sono pronti a conquistare ancora una volta il pubblico italiano.

E mentre i fan attendono con impazienza di vederli a Sanremo, Loredana Lecciso ha scelto di pubblicare su Instagram uno scatto che ha il sapore di una rivalsa nei confronti di Romina Power. Nell’immagine lei e Al Bano sorridono felici dopo una passeggiata nelle tenute del cantante. “Diecimila passi nel bosco”, ha scritto la showgirl pugliese, forse proprio in riferimento a 55 passi nel sole, programma che raccontava l’amore e la vita di Romina e Al Bano.

Un amore, quello fra Loredana e Carrisi, terminato qualche anno fa dopo scontri piuttosto accesi con la Power. Le donne di Al Bano infatti non hanno mai avuto un buon rapporto e fra le due ci sono state sempre tensioni. La showgirl pugliese ha cercato più volte di riavvicinarsi all’ex moglie del cantante, lanciando anche appelli in tv a Live – Non è la D’Urso.

“Voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano – aveva affermato l’artista qualche tempo fa, parlando di Romina e Loredana -. E poi mi sono davvero stufato di leggere troppo spesso certe cose. E, se sono stanco io, figuratevi la gente. Comunque io ritengo che – a giudicare dalla azioni di Romina e Loredana – ci sia voglia di pace. E, lo ripeto, penso anche che loro due possano stringersi la mano”.