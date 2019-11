Live – Non è la D’Urso: Loredana Lecciso lancia un appello a Romina Power

editato in: da

Loredana Lecciso svela la verità sul rapporto con Romina Power a Live – Non è la D’Urso e lancia un appello all’ex moglie di Al Bano Carrisi. La showgirl pugliese è stata fra i protagonisti dell’ultima puntata del programma di Barbara D’Urso dove si è confrontata con le ormai celebri sette sfere.

Ancora una volta il tema è stato quello della rivalità fra la Lecciso e la Power, da tempo impegnate per conquistare il cuore di Al Bano. Come sempre Loredana non si è sbilanciata e non ha attaccato in modo diretto Romina. Al contrario ha voluto puntualizzare alcuni gossip, primo fra tutti quello riguardo la sua assenza nella pellicola dedicata al cantante di Cellino San Marco.

Loredana ha conosciuto l’artista ormai vent’anni fa e con lui ha avuto due figli: Jasmine e Bido. La seconda compagna di Carrisi però non è apparsa nel documentario che raccontava la sua esistenza. Un’assenza che, secondo i gossip, sarebbe stata imposta da Romina. “In realtà Al Bano mi aveva invitato a partecipare a quella produzione – ha detto alla D’Urso -, ma io ho preferito non partecipare perché per la produzione precedente non ero stata annoverata. Abbiamo preferito invece venire da Barbara perché noi ci sentiamo più a mio agio con lei”.

“Io non ho nulla contro Romina – ha puntualizzato la 47enne -. Lei è la mamma dei fratelli dei miei figli e io sono la mamma dei fratelli dei suoi figli: da parte mia ci sarà sempre rispetto nei suoi confronti”. La Lecciso ha poi lanciato un appello alla Power, chiedendole di chiarire il loro rapporto in diretta tv a Live – Non è la D’Urso. “Vieni e incontriamoci qui” ha detto Loredana.

Il confronto fra le due donne ci sarà mai. Se la Lecciso ha più volte teso la mano verso Romina, quest’ultima non sembra intenzionata a parlare pubblicamente del loro rapporto. Negli anni le frecciatine fra le due non sono mancate, ma di recente anche lo stesso Al Bano aveva sperato nella pace.