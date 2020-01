Al Bano Carrisi e la Power a Sanremo con Romina Jr e spunta un ricordo del passato

editato in: da

Romina Power, ricordi coi figli e Al Bano su Instagram

Al Bano Carrisi e Romina Power non saranno soli a Sanremo, insieme a loro infatti ci sarà anche Romina Jr, la figlia più piccola della coppia. Ormai è ufficiale: il cantante di Cellino San Marco e l’attrice americana saliranno sul palco dell’Ariston come ospiti speciali di Amadeus.

Ad annunciarlo è stato proprio Al Bano, che nelle ultime ore ha svelato di aver raggiunto un accordo con la Rai per il compenso degli artisti. “Canteremo i brani che hanno caratterizzato la nostra presenza al festival di Sanremo – ha spiegato – quei brani che sono diventati anche internazionali”. Nel frattempo spuntano nuovi dettagli sulla partecipazione della coppia a Sanremo. Come rivela l’Ansa, Carrisi e la Power saranno in compagnia di un’altra persona molto importante per loro.

Si tratta di Romina Jr che sarà sul palco dell’Ariston per cantare con i genitori. Una scelta che ha anche un significato molto profondo. Nel 1987, quando la Power e Al Bano parteciparono a Sanremo come Big in gara, Romina era incinta della figlia.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival, Amadeus aveva espresso la sua volontà di avere gli artisti ospiti della kermesse. Se Al Bano non aveva mai nascosto il desiderio di gareggiare ancora una volta, Romina era apparsa più frenata e non si era espressa. Dopo mesi di trattative però la Power avrebbe deciso di partecipare a Sanremo insieme all’ex marito.

Durante il loro intervento, il 4 febbraio, canteranno diverse canzoni, fra cui il brano inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio. Accanto a loro Romina Jr che ha mostrato tutto il suo talento grazie a 55 passi nel sole. Nel corso dello show dedicato alla carriera del padre, la giovane Carrisi si era dimostrata un’ottima conduttrice e una bravissima cantante, svelando di sentirsi a suo agio di fronte alle telecamere. Il programma era stato un successo e ora la coppia d’oro della musica conta di replicare a Sanremo.