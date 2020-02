Sanremo 2020, Al Bano e Romina festeggiano 50 anni di matrimonio con un inedito

editato in: da

Al Bano e Romina Power tornano a Sanremo, questa volta come super ospiti. Amadeus li ha scelti per la prima serate del Festival che quindi comincerà, come si dice in gergo, col botto.

Infatti, quando la coppia ritornò sul palco dell’Ariston, nel 2015, dopo 24 anni dalla loro ultima esibizione lì, la kermesse registrò il picco di ascolti con il 58,56%, stabilendo il record di quella edizione.

I due promettono di ripetere il trionfo e di fare scintille, anzi di moltiplicare il successo perché Al Bano e Romina canteranno brani inediti. Il nuovo singolo intitolato “Raccogli l’attimo” arriva 25 anni dopo l’ultima registrazione della coppia. Il testo è stato scritto dalla stessa Romina con Malgioglio, mentre la musica è di Al Bano e Summa. E poi si esibiranno anche in Cambierà. Entrambe le canzoni fanno parte del loro ultimo disco.

Ma il 2020 rappresenta per Al Bano e Romina una data importante e la loro presenza all’Ariston è significativa. Infatti a luglio festeggeranno ben 50 anni di matrimonio, i due convolarono a nozze il 26 luglio 1970. Forse per questo hanno voluto al Festival una delle loro figlie, Romina jr., che a dire la verità su quel palco è già salita, nel 1987, quando era nella pancia della mamma e i suoi genitori arrivarono terzi con Nostalgia canaglia. Come ricorda Leggo che ha intervistato Romina.

La Power spiega perché le persone amano lei e Al Bano e si sentono parte della loro vita: “Era quasi impossibile che non si affezionasse a noi, è una storia che è diventata un po’ di tutti da quando eravamo giovanissimi, la gente ci ha seguiti passo dopo passo. Poi il fatto di cantare insieme, anche le nostre voci è come se si fossero “sposate”, insomma pure in musica c’è una bella armonia”.

E spiega che tra lei e il cantante di Cellino San Marco non c’è nulla di costruito. L’armonia e la complicità che mostrano sul palco sono reali: “La complicità è vera, reale, siamo due compagni di lavoro che si divertono moltissimo. Anche perché non c’è mai stata l’ombra della routine: mai una volta che ci siamo detti “uffa, si canta anche stasera”.

Sul suo profilo Instagram Romina celebra il ritorno da ospite a Sanremo con un video che mostra il mare della Liguria mentre lei fa un saluto con la mano. La didascalia è eloquente: “The big day”, il “grande giorno”. Anche se lei e Al Bano hanno calcato il palcoscenico del Festival per ben sei volte in gara, arrivando primi con Ci sarà nel 1984 e due da ospiti, alle emozioni dell’Ariston non ci si abitua mai.