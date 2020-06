Jasmine Carrisi si confessa su papà Al Bano e il futuro nella musica

editato in: da

Jasmine Carrisi si confessa su papà Al Bano e parla del suo futuro nella musica. La figlia dell’artista pugliese, nata dal suo amore per Loredana Lecciso, ha debuttato come cantante con il singolo Ego, svelando di avere un grande talento e tanta voglia di mettersi in gioco. Intervistata dal Corriere della Sera, Jasmine ha rivelato di non ascoltare la musica di papà Al Bano, che invece apprezzerebbe la sua hit.

“Vorrebbe che lo seguissi un po’ di più, ma proprio non ci riesco – ha confessato -. Ci provo. Qualche rapper gli piace, ma i testi che parlano di droga e alcol lo spaventano”. 19 anni, il talento di papà Al Bano e la bellezza di mamma Loredana, Jasmine ha le idee molto chiare riguardo al suo futuro. Presto si trasferirà a Milano per frequentare l’Università, anche se il suo cuore rimarrà sempre a Cellino San Marco, dove è cresciuta insieme al fratello minore Bido.

“Ho sempre voluto fare musica, fin da piccola – ha confessato, svelando però che i suoi genitori vorrebbero continuasse a studiare -. Ci tengono molto che io studi, ma mi hanno fatto in bocca al lupo. Provo con la musica. Ma andrò anche all’Università […] Sono felice degli studi che comincerò: “Relazioni pubbliche e comunicazione d’Impresa” a Milano”. Per studiare, Jasmine lascerà la Puglia e sbarcherà nel capoluogo lombardo. “Entrambi avrebbero preferito che facessi l’Università a Lecce – ha detto parlando di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi -. L’idea di Milano, specie a mia mamma, proprio non va. Lei è super protettiva, pensa sempre al peggio, si fa le paranoie. Mio padre un po’ meno… Del resto c’è bisogno di staccare il cordone ombelicale”.

Molto popolare su Instagram, Jasmine è stata spesso al centro di polemiche e attacchi, proprio come sua madre Loredana. In passato si era parlato di una love story con il figlio di Biagio Antonacci, poi smentita, mentre oggi la giovane è legata ad Alessandro Greco. “In giro c’è molto cattiveria – ha chiarito -. Io sono tranquilla e mi faccio i fatti miei, eppure mi ritrovo in mezzo ai pettegolezzi. Questo sì mi ha dato fastidio, però mi ha fatto crescere”.