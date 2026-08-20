Mary di Danimarca dice addio ai tacchi, le ballerine leopardate sono irresistibili

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Getty Images Mary di Danimarca

Il ritorno agli impegni ufficiali di Mary di Danimarca ha già il sapore dell’autunno. Dopo alcune settimane lontana dall’agenda istituzionale, la Regina è riapparsa mercoledì scegliendo un look che sembra archiviare definitivamente l’estate. Jeans ampi, blazer nei toni del marrone, blusa romantica e un dettaglio capace di cambiare completamente l’outfit: un paio di ballerine leopardate.

Una scelta che intercetta una delle tendenze più interessanti della prossima stagione. Mentre in buona parte dell’Europa meridionale le temperature restano elevate, pioggia e clima più fresco hanno accompagnato il rientro della sovrana al lavoro. E la moglie di Re Frederik, da sempre abile nel costruire un guardaroba reale contemporaneo senza rinunciare alla praticità, ha trasformato il maltempo nell’occasione per anticipare alcuni dei prossimi trend.

Mary di Danimarca con le ballerine leopardate

Per la visita a Momentet, residenza dedicata ad adulti tra i 18 e i 35 anni che affrontano difficoltà psicologiche e sociali, Mary di Danimarca ha scelto volutamente un guardaroba discreto. Il punto di partenza sono un paio di jeans a gamba larga, abbinati a una blusa romantica di ispirazione vittoriana e a un blazer marrone, necessario per affrontare le temperature più fresche.

Una formula apparentemente semplice, costruita su capi facilmente replicabili anche nel guardaroba quotidiano. A interrompere la sobrietà ci pensano però le scarpe: ballerine animalier, capaci di trasformare un outfit istituzionale in una vera e propria dichiarazione di stile.

In questo modo Mary dimostra ancora una volta la sua abilità nel giocare con gli accessori. Il leopardato, tornato protagonista nelle collezioni e nello street style, viene utilizzato in una dose minima: non domina il look, ma lo rende immediatamente più interessante. Un modo elegante per portare una fantasia audace anche in un contesto formale.

La scelta delle ballerine conferma inoltre il ritorno delle scarpe basse nel guardaroba contemporaneo. Comode, femminili e sempre più lontane dall’idea di accessorio puramente bon ton, diventano nelle mani della Regina un’alternativa alle classiche décolleté.

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Un nuovo capitolo di vita per Mary di Danimarca

Il ritorno all’agenda reale coincide per Mary con una fase di cambiamento nella vita privata della royal family danese. All’inizio di agosto, la figlia Isabella di Danimarca ha iniziato il servizio militare, modificando inevitabilmente abitudini e quotidianità della casa reale.

Finite le vacanze, trascorse tra la Grecia e Grasten, per la sovrana 54enne comincia quindi una nuova stagione in tutti i sensi. E il guardaroba sembra accompagnarla in questa transizione: meno abiti da occasioni solenni, più capi pratici e versatili, tonalità calde e accessori capaci di aggiornare anche gli abbinamenti più classici.

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Il calendario dei prossimi mesi sarà intenso. Tra gli appuntamenti più importanti figura la visita di Stato in Belgio prevista a settembre, quando Mary tornerà sulla scena internazionale insieme al marito.

Per il momento, però, è il suo primo outfit da rientro a suggerire la direzione della nuova stagione. Blazer marrone, denim ampio e ballerine leopardate: Mary di Danimarca ha già trovato la formula per traghettare il guardaroba dall’estate all’autunno, dimostrando che a volte basta una scarpa dalla stampa inaspettata per rendere speciale anche il più semplice dei look da ufficio.