La Principessa Isabella entra nella storia: intraprende il servizio militare e rinuncia alla paga

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IPA La Principessa Isabella di Danimarca

La Principessa Isabella di Danimarca ha scritto una nuova pagina nella storia della monarchia del suo Paese. A soli 19 anni, la figlia di Re Frederik X e della Regina Mary Donaldson ha iniziato il servizio militare obbligatorio, diventando la prima donna della famiglia reale danese a prendere parte al programma di leva. Ma non è l’unico dettaglio ad aver attirato l’attenzione. La giovane royal ha infatti scelto di rinunciare allo stipendio e all’indennità previsti per le reclute. Un gesto simbolico che rafforza il messaggio di servizio e responsabilità che la Casa Reale vuole trasmettere.

Comincia il servizio militare di Isabella di Danimarca

Il 3 agosto la Principessa Isabella si è presentata alla caserma di Antvorskov, nella città di Slagelse, dove trascorrerà gli undici mesi di addestramento previsti dal nuovo sistema di leva introdotto in Danimarca. Lontana dalle cerimonie ufficiali, la figlia di Mary è arrivata da sola al volante di un SUV nero, indossando jeans larghi, una giacca di camoscio e uno zaino sulle spalle.

Dopo aver mostrato il documento d’identità alla guardia di servizio, ha salutato con un sorriso i fotografi presenti prima di varcare l’ingresso della caserma. Un’immagine semplice, quasi ordinaria, che ha però assunto un forte valore simbolico.

Per la prima volta una donna appartenente alla famiglia reale danese affronta il servizio militare nell’ambito della coscrizione obbligatoria, una riforma che ha esteso la leva anche alle giovani donne e ne ha aumentato la durata da quattro a undici mesi.

La scelta segue quella del fratello maggiore, l’erede al trono Christian, che ha svolto il proprio addestramento nello stesso reggimento e oggi prosegue la formazione per diventare sottotenente. Isabella, però, aggiunge un nuovo capitolo alla storia della monarchia, rompendo una tradizione esclusivamente maschile.

A distinguere Isabella dalle altre reclute non è soltanto il cognome. La Principessa ha deciso di rinunciare allo stipendio mensile e all’indennità giornaliera normalmente riconosciuti ai coscritti danesi durante il periodo di servizio.

La Casa Reale ha confermato che, per tutta la durata dell’addestramento, continuerà a essere mantenuta dai genitori, senza percepire alcun compenso pubblico. Una decisione che richiama quella già presa in passato dal fratello e che si inserisce in una linea di sobrietà adottata anche da altri giovani eredi europei.

Un addestramento che guarda al futuro della monarchia

L’ingresso della Principessa nelle Forze Armate coincide con una fase di profondo cambiamento per la Danimarca. Il governo ha infatti rafforzato il sistema di difesa nazionale alla luce del nuovo scenario internazionale, ampliando la coscrizione anche alle donne e prolungando il periodo di formazione militare.

Quest’anno circa 1.600 giovani hanno iniziato il nuovo percorso di leva, destinato a preparare una generazione di reclute in un contesto segnato dalle tensioni internazionali e dalle nuove esigenze di sicurezza del Paese.

Per Isabella il servizio militare rappresenta anche un passaggio importante nel proprio percorso personale. Dopo il diploma, la Principessa aveva immaginato di prendersi un anno sabbatico, ma la riforma della leva ha cambiato i suoi programmi. Ora l’addestramento diventa un ponte verso il futuro e verso il ruolo istituzionale che sarà chiamata a ricoprire negli anni a venire.

Seconda nella linea di successione al trono, la figlia Re Frederik è destinata a diventare uno dei volti più rappresentativi della monarchia danese. La scelta di vivere questa esperienza nelle stesse condizioni operative delle altre reclute, pur rinunciando alla retribuzione, contribuisce a rafforzare l’immagine di una famiglia reale sempre più vicina ai propri cittadini.