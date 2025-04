La Principessa Isabella di Danimarca compie 18 anni, la cifra astronomica per la sua festa

Fonte: IPA Principessa Isabella di Danimarca

Isabella, la figlia di re Frederik e della regina Mary si prepara a diventare maggiorenne e la Danimarca intera si organizza come per un matrimonio reale. Tra Aarhus e Copenaghen, la macchina dei festeggiamenti si è messa in moto con tanto di budget stellare: oltre 42.000 dollari di denaro pubblico per una serie di eventi che includono sfilate ecosostenibili, artisti, bouquet da 1.475 dollari e una torta degna di Bake Off. Il clou è previsto per l’11 aprile al municipio di Aarhus, ma non sarà l’unico momento di gloria per la festeggiata.

Festa di Isabella di Danimarca, i protagonisti under 25: lo spettacolo è tutto per loro

La scaletta prevede di tutto un po’: modelle in passerella, artisti sul palco e ballerini scatenati, il tutto cucito su misura per mostrare quanto valgano i giovani danesi nel mondo della musica, dello sport, della cucina e del design.

In prima fila ci saranno ovviamente re Frederik, Mary e il resto della dinastia, ma a rubare la scena saranno oltre 100 ragazzi impegnati in progetti locali, affiancati da altri 50 fortunati selezionati con una lotteria cittadina. Una platea giovane, bella e super selezionata, come piace alla corona.

Quanto costa la festa di una principessa: il dettaglio delle spese

Il conto della festa è salato, ma poteva andare peggio: 290.000 corone danesi, ovvero 42.800 dollari. Gli interpreti con il cachet più alto sono attori e performer, che costano oltre 13.700 dollari solo per salire in scena. Il buffet con alcol e pietanze per 300 anime sfiora i 9.300 dollari, mentre tra cuochi e personale di servizio ne evaporano quasi 3.700.

E non è finita: tecnici del suono e sicurezza drenano altri 3.320 dollari. Poi arrivano i fiori. Non un dettaglio: 1.475 dollari di composizioni, perché, parola della corte, “neanche una margherita fuori posto è ammessa in un royal party che si rispetti”.

La giovane reale riceverà anche un dono del valore di circa 1.475 dollari, il cui contenuto rimarrà riservato fino al giorno della celebrazione.

I riflettori su Isabella: tutti i momenti che l’hanno resa protagonista

Nel 2022, quando aveva appena compiuto 15 anni, Isabella ha affrontato il suo primo grande rito pubblico: la confermazione a Fredensborg, ovvero il rito religioso con cui i giovani confermano la loro fede battesimale davanti alla comunità luterana. Per l’occasione non ha scelto un abito qualsiasi, ma ha recuperato un completo bianco Max Mara appartenuto a mamma Mary.

Quando sono stati svelati i piani per la festa dei 18, la royal house ha diffuso un ritratto nuovo di zecca: scatto firmato Steen Evald e ambientazione d’effetto dentro il Palazzo di Frederik VIII, residenza privata che sa di potere e silenzi dorati.

Figlia numero due di Frederik e Mary, Isabella si piazza dritta dietro al fratello Christian nella linea di successione, con i gemelli Vincent e Josephine a seguirla.

A palazzo adorano le celebrazioni in grande stile: per Christian, lo scorso ottobre, c’è stata una cena sfavillante a Christiansborg con reali da mezza Europa. Presenti all’appello: Elisabeth del Belgio, Ingrid Alexandra di Norvegia, Estelle di Svezia e Catharina-Amalia dei Paesi Bassi. Un casting da copertina patinata.