Fonte: IPA Isabella di Danimarca

A gennaio 2024 Federico di Danimarca è asceso al trono dopo l’abdicazione di sua mamma, l’amatissima Regina Margrethe, che ha improvvisamente deciso di lasciare il regno al suo erede poco prima di Capodanno. Il nuovo Re del paese europeo è accompagnato, in questa sua nuova avventura, dalla sua meravigliosa famiglia, composta dalla moglie Mary di Danimarca e dai loro quattro fantastici figli.

Il primo di loro, Christian di Danimarca, è adesso l’erede al trono, mentre la secondogenita, Isabella di Danimarca, presto diventerà maggiorenne. Per l’occasione la Casa Reale Danese ha lanciato un appello social.

Isabella di Danimarca presto maggiorenne

Nell’ottobre del 2023 il primogenito di Federico e Mary di Danimarca ha compiuto 18 anni e per l’occasione sono stati organizzati diversi festeggiamenti speciali. Le teste coronate europee sono state invitate a una cena di gala al Palazzo di Christiansborg, ma il Principe è stato insignito anche del titolo di Cavaliere dell’Ordine dell’Elefante.

Adesso l’importante traguardo verrà raggiunto anche da Isabella di Danimarca, sorella minore del Principe Christian, che compirà gli anni il prossimo 21 aprile, come annunciato sulla pagina Instagram ufficiale del Palazzo Reale: “Lunedì 21 aprile 2025 (Lunedì di Pasquetta) Sua Altezza Reale la principessa Isabella compie 18 anni”. Lo staff della Monarchia Danese ha condiviso, per l’occasione, due nuovi ritratti della figlia di Mary e Federico di Danimarca con un look formale.

I due scatti della Principessa sono stati scattati da Steen Evald e la raffigurano con un elegante completo blu, composto da giacca e pantalone, coordinato a una camicia azzurra, con le sue iniziali ricamate sul colletto. La figlia di Mary di Danimarca è apparsa più raggiante che mai nelle nuove foto, con un trucco nei toni dell’oro e dell’arancio e un lip gloss rosato. La Principessa ha accompagnato il look con un paio d’orecchini, dei bracciali rigidi in oro e un anello con una pietra turchese.

Isabella di Danimarca, l’appello del Palazzo Reale

Isabella di Danimarca compirà presto 18 anni e la Famiglia Reale del paese europeo ha deciso di organizzarle due diverse feste. La prima celebrazione in suo onore avrà luogo l’11 aprile 2025 ad Aarhus: “Sarà un omaggio ai numerosi giovani talenti della città in alcuni campi creativi come la musica, lo sport, la cucina e il design”.

La seconda festa in onore di Isabella di Danimarca, invece, verrà organizzata a Copenhagen il 15 aprile 2025. Per questo ricevimento il Palazzo Reale Danese ha lanciato un appello social a tutti i giovani del regno: “Tutti i giovani provenienti da tutto il regno che fanno parte della fascia di età compresa tra i 17 e i 24 anni possono partecipare a un’estrazione per vincere i biglietti per lo spettacolo di compleanno di Sua Altezza Reale la principessa Isabella al Teatro Reale il 15 aprile 2025”.

Tutti i coetanei della futura maggiorenne, quindi, avranno la possibilità di festeggiare la sua maggiore età partecipando all’estrazione dei biglietti di uno spettacolo che avrà luogo in suo onore al Teatro Reale della capitale danese.

La Principessa Isabella di Danimarca è apparsa, di recente, in un video condiviso dalla Famiglia Reale Danese che aveva come soggetto il dietro le quinte dell’incoronazione del padre. Nel filmato la secondogenita del sovrano sembrava dargli un grande supporto.