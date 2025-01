Fonte: IPA Federico e Mary di Danimarca

Federico di Danimarca ha festeggiato il 14 gennaio 2025 il suo primo anno di regno. Il monarca danese, infatti, è salito al trono il 14 gennaio 2024 dopo l’improvvisa abdicazione della madre Margrethe, avvenuta poco prima della fine dell’anno precedente. L’avvicendarsi dei due sovrani al trono danese è stata caratterizzata dal tradizionale saluto del nuovo monarca dal balcone del Palazzo di Christiansborg. In quell’occasione Federico di Danimarca si è mostrato in compagnia della moglie Mary e dei loro quattro figli.

La coppia reale, al centro da mesi di diverse indiscrezioni che li volevano in crisi, ha mostrato allora tutta la loro intesa e, a un anno di distanza, un video inedito di quel giorno ci trasmettere anche l’amore che li unisce.

Federico di Danimarca, il video del giorno dell’incoronazione

Per festeggiare il suo primo anniversario da sovrano, Federico di Danimarca ha deciso di condividere con tutti i suoi sudditi un filmato mai visto del giorno più importante della sua vita, quello dell’incoronazione. Il contenuto digitale è stato postato sul Canale Instagram ufficiale della Casa Reale Danese e ritrae il monarca e la sua famiglia negli istanti che precedevano la sua prima apparizione da Re sul balcone del Palazzo Reale.

Il video è stato condiviso nell’esatta ora in cui, un anno prima avveniva l’incoronazione: “Un anno fa a quest’ora” e si apre con una panoramica sulla piazza del Castello gremita di sudditi, pronti a celebrare l’ascesa al trono di Federico di Danimarca per poi portarci dietro le quinte dell’investitura, con Federico che arriva nella sala del balcone con tutta la sua famiglia. Il sovrano appare felice ma anche emozionato e, subito, saluta suo fratello minore il Principe Joachim che, in passato, avrebbe avuto degli screzi con la madre Margrethe.

L’unità della Famiglia Reale Danese e il supporto che si danno l’un l’altro traspare chiaramente dal filmato, con l’erede al trono Christian di Danimarca che dà una pacca sulla spalla del padre per rassicurarlo. Anche la secondogenita Isabella di Danimarca, bellissima in rosso, ha voluto consolare il nuovo sovrano, mandandogli un bacio.

Accanto al marito, pronto a diventare Re, anche Mary di Danimarca, che nel filmato lo osserva con ammirazione. Quando si sente forte il boato del popolo dalle finestre della sala, Federico X fa un sospiro e decide di mostrarsi al pubblico, mentre la sua famiglia gli sussurra in inglese: “We love you”.

Sul balcone il Re, visibilmente emozionato, viene raggiunto poi dalla Regina e il loro abbraccio viene mostrato nel video da una nuova angolazione.

Federico di Danimarca, il toccante messaggio

Per il suo primo anno da Re, Federico di Danimarca ha pubblicato anche una galleria di foto, che lo ritraggono mentre indossava l’uniforme per questo momento speciale. Gli scatti erano accompagnati da una didascalia che raccontava tutta la sua emozione per quel giorno: “Serietà, concentrazione, un sorriso sul mio viso. Era tutto in gioco quando un anno fa a quest’ora mi stavo preparando per la proclamazione”.

Nel suo messaggio ha voluto dedicare anche un pensiero per la madre che ha abdicato in suo favore, svelando di sentirsi un privilegiato per non averla dovuta salutare prima di diventare Re: “Prendere in mano mia madre senza doverla salutare contemporaneamente è stato ed è un grande privilegio. Giorno 14 Gennaio 2024 è stata una giornata emozionante e indimenticabile dall’inizio alla fine”.