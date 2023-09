Lutto per Eleonora Giorgi, addio a mamma Maria Roma: una vita lontane

Fonte: IPA Primo piano dell'attrice Eleonora Giorgi

Attraverso i propri social Eleonora Giorgi ha dato notizia della morte di sua madre, Maria Roma. Un rapporto complesso il loro, recuperato con il trascorrere degli anni. La celebre attrice ha avuto modo di parlarne nel dettaglio, sviscerando quello che è stato il rapporto tra i suoi genitori.

Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro, l’addio social

La notizia della morte di Maria Roma, madre di Eleonora Giorgi, non ha ovviamente colpito unicamente lei. Restando in ambito VIP, anche suo figlio Paolo Ciavarro ha pubblicato una storia per ricordare l’amata nonna.

Una foto in bianco e nero che li vede abbracciati, i visi vicini, e un semplice messaggio: “Buon viaggio nonna”. In momenti del genere è più che comprensibile che si provi a tutelare il più possibile la propria vita privata. Nessun post per ricevere mi piace e migliaia di commenti, anche se di certo in tanti gli avranno scritto nei DM.

Fasi così sofferte della vita vanno vissute in famiglia. A differenza del rapporto che aveva con sua madre, difficoltoso per anni, Eleonora Giorgi è particolarmente vicina ai suoi figli Andrea e Paolo. A dimostrazione del fatto che il rapporto con la compianta Maria Roma fosse stato ormai da tempo recuperato, però, ecco le sue parole, sofferte, d’amore e speranza: “Mamma amatissima, buon viaggio nel tuo luogo preferito, accanto a Lui spero!”.

Eleonora Giorgi: il dramma della sua famiglia

Intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Eleonora Giorgi aveva confessato la delicata situazione familiare vissuta dopo la dolorosa separazione dei suoi genitori. La madre aveva scoperto che il marito aveva una seconda famiglia.

Con grande stupore di pubblico e conduttrice, però, l’attrice aveva anche raccontato come certe storie abbiano più facce. Ha così spiegato quello che è stato il percorso religioso di sua mamma, cattolica praticante e molto credente, che dopo la separazione entra in una comunità neocatecumenale: “Non so perché abbiano fatto 5 figli, ma noi di colpo ci siamo ritrovati di troppo nelle loro nuove vite”.

Da adulta, non riesce a dare eccessivamente le colpe a suo padre, ritenendo come sua madre in fondo si sia in qualche modo liberata, approfittando della scoperta del tradimento. Aveva un’urgenza religiosa, spiega la Giorgi, al punto da dire: “Ho vissuto con una monaca laica. Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi figli, perché era dedicata a Gesù”.

Tutto ciò le ha allontanate, portando l’attrice a comprendere molto più le ragioni di suo padre, anche in contrasto con i suoi fratelli. La priorità di sua madre Maria Roma era la comunità religiosa, non i figli, il che l’ha portata a essere un genitore molto differente.

Il rapporto di sua madre con la chiesa non è mai scemato e ciò aiuta a comprendere meglio il messaggio d’addio di Eleonora Giorgi. Le augura infatti un buon viaggio verso quello che definisce il suo “luogo preferito”, ovvero il paradiso. E quel Lui che cita con l’iniziale maiuscola non può che essere quel Dio al quale ha dedicato tutta la sua esistenza, nella speranza che esista realmente.