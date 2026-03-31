Mary di Danimarca, anche la figlia Isabella si arruola nell’esercito

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IPA Mary di Danimarca con la figlia Isabella

Non più solo tradizione ma una presa di posizione. Le nuove generazioni delle famiglie reali europee sembrano aver trasformato l’addestramento militare in un passaggio concreto, capace di riflettere il mutato scenario internazionale. In questo solco si inserisce la decisione della Principessa Isabella, figlia di Mary di Danimarca e seconda in linea di successione al trono che, dopo il diploma, inizierà il servizio militare.

Ad annunciarlo è stata la Casa Reale danese con una nota ufficiale diffusa il 31 marzo: il prossimo agosto la 18enne entrerà nel Reggimento Ussari della Guardia a Slagelse, dove svolgerà un periodo di formazione della durata di undici mesi. Una scelta che la colloca tra i primi membri della famiglia reale a intraprendere il servizio in un momento di transizione anche normativa per il Paese.

La comunicazione è stata accompagnata da un’immagine simbolica: Isabella in visita al fratello presso la stessa caserma, segno di una continuità familiare e istituzionale. Il messaggio è chiaro: la Corona intende mostrarsi parte integrante della società, condividendone doveri e responsabilità.

Isabella di Danimarca si arruola come il fratello Christian

La decisione della Principessa Isabella arriva in un momento significativo per la Danimarca, che ha recentemente esteso il servizio militare obbligatorio anche alle donne, superando un sistema che fino al 2026 riguardava esclusivamente gli uomini. In questo quadro, la scelta della figlia di Mary di Danimarca e Frederik assume un valore che va oltre il piano personale.

A rafforzare questo orientamento contribuisce anche il percorso del fratello maggiore, il Principe Christian di Danimarca, che ha completato il proprio addestramento militare lo scorso gennaio. Lontano dall’abbandonare la carriera nelle forze armate, l’erede al trono è pronto a rientrare in servizio come caposezione di reclute, con compiti di coordinamento, disciplina e supervisione operativa.

Un impegno che lo porterà, dalla prossima estate, a guidare una sezione di soldati, contribuendo direttamente alla formazione delle nuove leve. Un segnale di continuità che rafforza l’idea di una monarchia attiva, coinvolta e consapevole del proprio ruolo.

La scelta potrebbe consolidarsi come una vera e propria consuetudine all’interno della famiglia reale danese. Anche i gemelli Vincent e Josephine, terzo e quarto nella linea di successione, potrebbero in futuro intraprendere lo stesso percorso, sebbene per loro sia ancora presto: hanno compiuto 15 anni lo scorso gennaio.

Perché le nuove Principesse scelgono la vita militare

La scelta di Isabella di Danimarca non è isolata. In tutta Europa, giovani eredi al trono stanno intraprendendo percorsi simili, da Leonor di Spagna ad Amalia dei Paesi Bassi.

In un contesto geopolitico segnato da instabilità e tensioni, l’addestramento militare assume un significato nuovo: non più gesto simbolico bensì vera e propria dichiarazione di appartenenza e responsabilità. Le monarchie europee sembrano voler ribadire che il ruolo della Corona non si esaurisce nella rappresentanza, ma si estende anche alla condivisione degli oneri civili.

È un cambio di prospettiva che risponde a un’esigenza di credibilità e vicinanza. In un mondo sempre più complesso, i futuri sovrani cercano di dimostrare di non essere figure distanti, ma parte integrante della comunità nazionale.

Perché, in fondo, anche le dinastie più antiche devono confrontarsi con il presente. E questo significa abbandonare i soli simboli per misurarsi con la realtà, dove il senso del dovere non è un’eredità, ma una scelta.