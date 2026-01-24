Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Principi sul piede di guerra. Lo stesso giorno in cui è stato annunciato che Amalia d’Olanda ha completato l’addestramento militare ed è ufficialmente diventata caporale dell’esercito olandese, la Corona danese ha svelato che Christian di Danimarca, figlio di Mary e Frederik, si è arruolato nell’esercito del suo Paese.

Il figlio di Mary di Danimarca nell’esercito

Secondo il comunicato ufficiale diffuso dalla casa reale danese, il Principe Ereditario Christian, dopo aver completato l’addestramento militare da tenente fino a giugno 2026, presterà servizio nella Guardia Reale.

A partire dal turno di reclutamento di agosto, sarà capo sezione dei soldati di leva presso la caserma Garderkasernen di Høvelte, supervisionando addestramento, disciplina, turni di guardia ed esercitazioni quotidiane.

Una responsabilità che unisce la tradizione regale all’impegno concreto sul campo, dimostrando il legame inscindibile tra la monarchia e le Forze Armate.

La Guardia Reale, pur garantendo la sicurezza della famiglia reale, è un’unità militare completa, che partecipa a missioni e manovre come qualsiasi altra sezione dell’esercito danese.

L’ingresso di Christian assume quindi una valenza simbolica e istituzionale, rafforzando il messaggio di un impegno diretto della Corona nella difesa del territorio e della sovranità nazionale.

Le tensioni sulla Groenlandia

Il tempismo non è di certo casuale. L’arruolamento del figlio di Mary di Danimarca avviene in un momento di forte tensione geopolitica, in particolare per le crescenti frizioni diplomatiche tra la Danimarca e gli Stati Uniti sulla Groenlandia.

L’isola artica, cruciale sullo scacchiere internazionale secondo la visione di Donald Trump, ha visto di recente il dispiegamento di truppe danesi in un’operazione tanto deterrente quanto simbolica, volta a ribadire presenza e sovranità in un contesto internazionale sempre più ostile.

Christian di Danimarca – classe 2005 – non sarà direttamente coinvolto nelle decisioni strategiche, ma il suo gesto rafforza l’idea di una monarchia allineata con lo Stato, pronta a sostenere i propri soldati quando il clima internazionale si fa teso.

Al di là dell’uniforme e delle esercitazioni, l’arruolamento del giovane Principe racconta molto della cultura della monarchia europea: un’unione di immagine e servizio, prestigio e responsabilità, eleganza e disciplina.

Mentre l’Europa dei reali si confronta con nuove sfide e i rampolli delle famiglie regnanti vengono chiamati a rappresentare tradizione e futuro, il ragazzo intende mostrare con gesti concreti cosa significhi essere erede in tempi complessi: un simbolo di stabilità, vicinanza e dedizione.

In un’epoca in cui le monarchie devono bilanciare immagine pubblica e ruolo istituzionale, la scelta del Principe Ereditario diventa un messaggio chiaro e potente: la famiglia reale non è solo ornamento, ma parte integrante della difesa e del senso civico del Paese, pronta a stare accanto ai propri cittadini quando la storia lo richiede.

Lo stesso hanno fatto nei giorni scorsi sua madre Mary e sua nonna Margherita, sfoggiando chiaramente abiti anti-Trump e a sostegno della Groenlandia, territorio danese dal 1814.

La Regina ha indossato un vestito già sfoggiato in passato proprio sull’isola artica mentre sua suocera, che ha abdicato nel 2024 in favore del figlio Frederik, ha messo sul capo una tiara ricevuta in dono dalle autorità groenlandesi.

Scelte di moda tutt’altro che casuali, la Danimarca così come la famiglia reale ha le idee ben chiare: giù le mani dalla Groenlandia.