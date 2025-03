Fonte: IPA Christian di Danimarca

Le nuove leve delle case reali europee cominciano a farsi spazio sulla scena internazionale. Leonor di Spagna, ormai, è protagonista della Monarchia Spagnola occupandosi in prima persona di alcuni eventi e avendo intrapreso la sua formazione nell’ambito militare. Anche l’erede al trono d’Olanda, la Principessa Amalia ha di recente preso parte all’inaugurazione di una nave in solitaria, senza l’apporto del Re Guglielmo Alessandro e della Regina Maxima.

In Danimarca, invece, il Principe Christian, futuro Re del paese europeo, ha cominciato il suo servizio come ufficiale militare e, di recente, la sua famiglia al completo ha deciso di fargli visita nella base miliare dove passerà i prossimi mesi.

Christian di Danimarca, le foto in divisa

Christian di Danimarca è l’erede al trono danese e nell’ottobre del 2023 ha raggiunto la maggiore età, un traguardo festeggiato con una cena di gala a Palazzo Reale a cui sono stati invitati molti esponenti delle Case Reali Europee. A breve anche la sorella minore, Isabella di Danimarca, diventerà diciottenne e per l’occasione lo staff della dinastia danese ha lanciato un appello a tutti i giovani del regno per dare loro la possibilità di partecipare alle celebrazioni per il compleanno della Principessa.

In attesa di questo giorno speciale, Christian di Danimarca ha cominciato la sua formazione da Re, vivendo in una caserma: “Da oltre un mese, Sua Altezza Reale il Principe Ereditario ha prestato servizio come ufficiale militare presso il Reggimento delle Guardie a Slagelse”.

L’8 marzo 2025 però un’occasione speciale è stata data alle famiglie dei militari che vivono nell’accampamento del futuro Re. Tra coloro che si sono recati in visita alla caserma, anche la Famiglia Reale Danese al completo: “Le famiglie sono state invitate oggi a una giornata di visite presso la caserma, dove la famiglia reale ha avuto l’opportunità di osservare il principe ereditario nel suo nuovo ambiente e incontrare i suoi compagni. È una lunga tradizione che i membri della Casa Reale svolgano compiti militari nelle Forze Armate. Sua Maestà il Re ha completato il servizio militare da solo e nel 1988 il Re era, tra l’altro, un capo plotone presso il Reggimento della Guardia”.

Nelle foto social, condivise dal Palazzo Reale per raccontare l’evento, si vede Re Federico X abbracciare il figlio in divisa militare mimetica con il tipico berretto dell’esercito, ma anche la Regina Mary e gli altri figli della coppia sono stati protagonisti della visita, con Isabella di Danimarca che ha provato anche un elmetto mimetico.

Mary di Danimarca, glamour anche in caserma

Re Federico di Danimarca ha fatto visita in caserma al figlio Christian, insieme alla moglie e agli altri tre figli: Isabella, Josephine e Vincent. La prima donna del paese europeo per l’occasione ha scelto un look casual ma egualmente glamour, indossando un pantalone sportivo nero con cintura in cuoio marrone chiaro e dettagli color oro, accompagnato da una camicia di jeans.

Per completare il suo outfit la sovrana ha scelto un originale cappotto blu scuro adornato da linee grigie e un paio d’occhiali da sole con lenti scure.