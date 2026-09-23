Chi è Vincenzo Comunale, nuovo conduttore de Le Iene

Vincenzo Comunale è il nuovo co-conduttore de Le Iene: la carriera e la vita privata del comico napoletano

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IPA Vincenzo Comunale

Vincenzo Comunale è il nuovo co-conduttore de Le Iene. La nuova stagione della trasmissione infatti verrà condotta, ancora una volta, da Veronica Gentili, affiancata da altri presentatori. Tra loro ci sarà proprio il comico napoletano che ha conquistato tutti grazie alla sua ironia.

Chi è Vincenzo Comunale

Classe 1996, Vincenzo Comunale è nato a Napoli ed è un comico, autore televisivo e conduttore. Sin da quando era giovanissimo ha iniziato a studiare recitazione, diventando uno fra i più giovani comici italiani. Nel 2012 ha preso parte a Officina dei comici, un laboratorio di cabaret in cui si è fatto notare grazie al suo talento. Non a caso l’anno successivo è entrato nel cast della trasmissione tv KomiKamente, lavorando come monologhista comico per quattro anni presso il teatro Diana di Napoli.

Ha inoltre vinto numerosi premi e festival, dal Premio Massimo Troisi al Premio Charlot. Nel 2015 ha scelto di trasferirsi a Roma, iniziando a realizzare delle serate di stand up comedy, iniziando un lungo percorso che lo porterà a debuttare in televisione a Zelig Event, programma condotto da Michelle Hunziker e Christian De Sica in prima serata su Canale 5 nel 2016.

Sempre a Roma, Vincenzo Comunale ha voluto proseguire gli studi, laureandosi con il massimo dei voti all’Università degli Studi “Roma Tre”, in DAMS (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo), con una tesi sulla comicità. Dopo essere tornato a Napoli ha fondato l’Allert Comedy, un collettivo di stand up comedy.

Nel 2019 ha iniziato a lavorare in Battute?, trasmissione trasmessa in seconda serata su Rai 2 condotto da Riccardo Rossi. In seguito è tornato a Zelig, questa volta con la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, diventando un volto molto amato e un membro del cast fisso. Ha poi partecipato a Le Iene, nella stagione condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, come ospite all’interno della rubrica Pregiudizio Universale.

Nel 2023 ha realizzato a soli 27 anni il suo primo one man show intitolato Vincenzo Comunale Show, andato in scena a Piazza del Plebiscito a Napoli di fronte a più di 6mila spettatori.

Non solo comico, Vincenzo Comunale è anche un autore televisivo, inoltre lavora come sceneggiatore e regista. Nel 2024 è stato il protagonista di A pane e Troisi, un’opera teatrale molto amata, mentre nel 2025 ha realizzato uno show sold out a Napoli intitolato A ruota libera show.

Non è un caso, d’altronde, che Forbes Italia abbia deciso di inserirlo nella lista dei 100 giovani italiani under 30 che stanno cambiando il mondo dell’intrattenimento.

La vita privata di Vincenzo Comunale

Vincenzo Comunale è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata. Il comico e conduttore non ha mai parlato apertamente delle sue relazioni, ma sembra sia attualmente fidanzato. L’aveva confessato qualche mese fa, ospite di Amici di Maria De Filippi, dove si era lasciato andare ad un lungo monologo, citando anche Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

“Uomini e donne non va bene perché sono fidanzato – aveva spiegato -. C’è posta per te non va bene perché da me non ci stanno le piste ciclabili. hanno fatto solo il traffico per prendere i soldi dal Comune poi si sono persi tre postini ma hanno mandato quelli di Chi l’ha visto, ma si sono persi pure quelli di Chi l’ha visto”.

“Ora sto ad ‘Amici’, tu Maria di solito porti fortuna alle carriere degli artisti – aveva aggiunto -. Guarda, io penso di avere i presupposti perché sono napoletano.Ho un passato da ex fruttivendolo. Volevo solo trovare una ragazza sudamericana più famosa di me, così tra qualche anno mi fanno presentare a Sanremo, quindi il percorso dovrebbe essere quello là…Sto scherzando, saluto Stefano gli voglio bene”.