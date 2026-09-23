Tale e Quale Show 2026, anticipazioni del 23 settembre: Carlo Conti riporta Fazio in Rai

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Ansa Carlo Conti

Stasera, Carlo Conti inizia la sua nuova avventura televisiva sebbene il titolo sia rodato da tempo. Tale e Quale Show torna su Rai 1 con la sua sedicesima edizione, e lo fa con un colpo di scena che ha già fatto parlare parecchio: Carlo Conti ha voluto al suo fianco, nella puntata d’esordio, Fabio Fazio. Un gesto che sa di pace fatta, di due mondi che si guardano senza più rivalità, proprio mentre lo storico conduttore di Che Tempo Che Fa si prepara a tornare in tv l’11 ottobre su Nove.

Ma le novità di questa edizione non finiscono qui. Cambia il giorno: niente più venerdì, lo show trasloca al mercoledì, con un cast rinnovato e una giuria in parte inedita che però mantiene il suo pilastro principale.

Chi sono i concorrenti e la giuria della nuova edizione

Il cast di questa edizione presenta volti storici della tv e ritorni molto attesi. Tra i protagonisti troviamo Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo. A completare il gruppo, la coppia più amata dal pubblico: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, richiamati sul palco a grande richiesta dopo il successo delle passate edizioni.

Anche il tavolo della giuria cambia volto. Accanto alla conferma di Cristiano Malgioglio, arrivano due new entry pronte a far discutere: Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Resta invece il consueto meccanismo del giudice a sorpresa, un ospite diverso ogni settimana che si aggiunge al verdetto ufficiale portando il suo punto di vista, spesso il più imprevedibile della serata. E come dicevamo, per il debutto sarà proprio Fabio Fazio a occupare quella poltrona.

Dietro le quinte lavora una squadra ormai collaudata: il maestro Pinuccio Pirazzoli dirige la parte musicale, mentre le coreografie portano la firma di Fabrizio Mainini. Ogni concorrente viene seguito passo passo da un team di vocal coach, Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre all’actor coach Emanuela Aureli, figure fondamentali per trasformare un cantante o un attore nell’artista che dovrà imitare.

Il pubblico da casa, come sempre, non resta a guardare: attraverso i social ufficiali Rai (Instagram, Facebook, X e TikTok) può votare le esibizioni preferite, assegnando punti che si sommano ai voti della giuria e che possono ribaltare le classifiche di puntata.

A fine serata verrà proclamato un vincitore, ma la vera sfida si gioca sull’intera edizione: chi totalizzerà il punteggio più alto verrà incoronato Campione di Tale e Quale Show 16. E come da tradizione ormai consolidata, il montepremi finale sarà devoluto all’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, trasformando lo spettacolo in un gesto concreto di solidarietà.

Quando va in onda e dove vedere Tale e Quale Show 2026

Appuntamento fisso da questa sera, mercoledì 23 settembre, alle 21:30 su Rai 1, con la diretta visibile anche in streaming su RaiPlay. Il programma tornerà ogni mercoledì per un totale di nove puntate, sempre in diretta dai leggendari studi Fabrizio Frizzi di Roma, quelli che hanno visto nascere decine di trasformazioni memorabili negli anni.