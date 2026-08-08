La vita di Taylor Swift è cambiata dopo il matrimonio, cosa fa oggi la cantante

Dopo aver detto sì a Travis Kelce, la vita di Taylor Swift ha preso una piega inaspettata: la cantante ha cambiato abitudini e guarda al futuro con nuovi progetti

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IPA Taylor Swift bacia il marito

Dai red carpet alle serate trascorse ai fornelli, passando per gli allenamenti condivisi e le nuove canzoni. A poco più di un mese dal matrimonio con Travis Kelce, Taylor Swift sembra aver scelto uno stile di vita completamente diverso. La popstar, che negli ultimi anni ha dominato classifiche e tournée mondiali, oggi preferisce la quotidianità della vita di coppia, fatta di piccoli gesti e nuovi progetti.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la cantante starebbe vivendo uno dei momenti più sereni della sua vita, tanto da definire il matrimonio con il campione dei Kansas City Chiefs come un nuovo inizio. Una fase che, oltre a influenzare la sua routine, starebbe diventando anche una fonte di ispirazione per la sua musica.

La nuova vita di Taylor Swift dopo il matrimonio con Travis Kelce

Archiviati i riflettori del matrimonio, Taylor Swift e Travis Kelce avrebbero deciso di costruire una quotidianità lontana dagli eccessi della fama. La cantante trascorre gran parte del tempo nella casa condivisa con il marito, dedicandosi a passioni che fino a poco tempo fa erano rimaste sullo sfondo.

Stando ad una fonte vicina alla coppia, Taylor avrebbe scoperto il piacere della cucina, cimentandosi nella preparazione di pane fatto in casa e di numerosi piatti della tradizione italiana. Un interesse che l’avrebbe portata persino a imparare qualche parola di italiano, accompagnando le cene con un bicchiere di vino bianco.

La casa è animata anche dagli animali domestici della coppia. I tre celebri gatti della cantante – Meredith Grey, Olivia Benson e Benjamin Button – convivono con il Samoiedo bianco di Travis Kelce, in un equilibrio che, come rimarcano gli insider, si è creato fin dai primi giorni.

La vita insieme comprende anche una routine dedicata al benessere. Passeggiate, nuoto, allenamenti con i pesi e persino il golf sono entrati nelle giornate della coppia. È stato proprio Kelce, grande appassionato di questo sport, a insegnare alla moglie i primi colpi sul green.

Una casa tutta loro e il sogno di costruire un futuro insieme

La serenità della coppia passa anche dalla volontà di creare uno spazio realmente condiviso. Taylor e Travis sarebbero intenzionati a trasformare la lussuosa villa del campione NFL affinché rappresenti entrambi e non sembri semplicemente la casa in cui la cantante si è trasferita dopo le nozze.

Il progetto, però, guarda già oltre. Tra le ipotesi ci sarebbe anche l’acquisto di una nuova proprietà a Montecito, in California, una delle località preferite dalle celebrità per la privacy che offre. Taylor, comunque, manterrebbe anche la sua storica residenza di Tribeca, a New York.

Dopo anni vissuti tra tournée internazionali e una relazione a distanza, il matrimonio avrebbe cambiato completamente le priorità della Swift. L’obiettivo, a detta di chi li conosce, è trascorrere il maggior tempo possibile insieme, conciliando gli impegni musicali della cantante con quelli sportivi di Kelce.

L’amore ispira le nuove canzoni di Taylor Swift

Se la vita privata procede a gonfie vele, anche quella artistica sembra beneficiare di questo momento di felicità. Pare che Taylor Swift abbia già iniziato a lavorare al suo prossimo album e a progettare un nuovo tour mondiale.

L’ispirazione arriverebbe proprio dalla vita matrimoniale. Diverse delle canzoni in fase di scrittura sarebbero infatti dedicate all’amore e alla nuova quotidianità con Travis Kelce. Per confrontarsi sui nuovi brani, la 36enne avrebbe coinvolto anche le sorelle Este, Danielle e Alana Haim, amiche di lunga data e componenti del gruppo HAIM.

A rendere ancora più speciale questo periodo sarebbero anche i piccoli gesti quotidiani. Taylor, raccontano le fonti, ama definire Travis “mio marito” e si emoziona ogni volta che lui la presenta come “mia moglie”.

Un dettaglio che sottolinea meglio di qualsiasi dichiarazione pubblica quanto il matrimonio abbia segnato una nuova fase della vita della popstar, oggi sempre più orientata verso una dimensione familiare e lontana dai riflettori. Senza però rinunciare alla musica che continua a nascere proprio dalla sua felicità.