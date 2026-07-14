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IPA Andrea Pisani

Il nuovo palinsesto autunnale di Mediaset porterà con sé grandi, e spesso inaspettate, novità. Non cambiano i format, ma i conduttori sì. Le Iene ad esempio, tra i più longevi e seguiti dei format di Cologno Monzese, potrebbe dire addio a Max Angioni, il comico che ne è stato alla guida negli ultimi anni. Al suo posto, al fianco della riconfermata Veronica Gentili, potrebbe arrivare Andrea Pisani. Anche lui comico, ma noto più per i drammi sentimentali che per le battute brillanti.

Max Angioni dice addio a Le Iene

Dopo la gavetta sui palchi dell’oratorio della provincia comasca, dove è nato nel 1990, Max Angioni debutta in televisione come concorrente di Italia’s Got Talent. È il 2021 e Angioni diventa virale grazie alle sue recensioni in stile e-commerce dei miracoli di Gesù. L’anno dopo arriva su Rai 3, come spalla nello spettacolo Lui è peggio di me. Poi l’approdo a Zelig, al fianco dei comici più grandi d’Italia. E di nuovo assieme ai maestri si troverà a LOL – Chi ride fuori, il programma targato Amazon che segna per Angioni l’arrivo del vero successo.

Mentre proseguono i ruoli comici al cinema e in teatro, Max Angioni nel 2023 inizia ad occuparsi anche di informazione. Viene scelto come seconda metà della storica trasmissione de Le Iene, contraltare comico prima di Belen Rodriguez e dopo della giornalista Veronica Gentili. Il suo ruolo era appunto di accompagnamento e sembra che, adesso, Angioni sia stato accompagnato gentilmente all’uscita. Lo rivelano indiscrezioni del settimanale Chi, seppur nessuna conferma sia ancora arrivata da Mediaset.

Andrea Pisani cavalca il successo del gossip

Potrebbe essere Andrea Pisani, scrivono gli esperti televisivi di Chi, a prendere il posto di Max Angioni. Per il comico nato con il duo social de I PanPers si tratterebbe di una vera svolta. Il passaggio dal piccolo schermo è difficile, e approdare in format noto come Le Iene – che dal prossimo autunno potrebbe persino raddoppiare l’appuntamento settimanale – è un vero colpo grosso.

Un po’ di gavetta televisiva Pisani l’ha già fatta. Nella stagione 2025/26 lo abbiamo visto tra i concorrenti di LOL e, in seguito, nel ruolo di conduttore degli show comici del Nove OnlyFun e Comedy Match. L’ex instaggramer è apparso anche al cinema, nel cast di Cena di classe, il film di Francesco Mandelli.

Il ragazzo, insomma, si sta facendo strada ma una potente accelerata è arrivata dal gossip. Se il volto di Andrea Pisani è diventato famigliare al grande pubblico è per l’unico ruolo che non avrebbe mai voluto ricoprire: quello di rivale di Raoul Bova. Pisani è infatti l’ex compagno di Beatrice Arnera, anche lei comica, che lo ha lasciato per iniziare una storia con il sex symbol d’Italia, da poco tornato single a seguito della separazione da Rocio Munoz Morales.

Ribadiamo, si tratta di pure indiscrezioni. Mediaset non ha smentito né confermato nulla, e silenzio assoluto arriva anche dai diretti interessati. Sembra tuttavia che l’idea di affiancare una spalla comica alla professionale giornalista resti un punto fermo de Le Iene, anche nella sua nuova edizione.