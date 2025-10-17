Beatrice Arnera e Raoul Bova insieme, la battuta tagliente di Andrea Pisani a LOL 6

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andrea Pisani

Una battuta tagliente che, ovviamente, non è passata inosservata e quello che sembra un vero e proprio dissing in stile americano. Accade sul profilo Instagram di Andrea Pisani, comico, attore ed ex compagno di Beatrice Arnera. L’artista ha pubblicato un video in cui si esibisce in una sorta di canzone rap in cui parla di Raoul Bova, a poche settimane dai gossip che sembrano svelare una presunta relazione fra l’attore e la collega.

La battuta tagliente di Andrea Pisani su Raoul Bova

“Inutile che mi chiedete di chi parlo, lo capirete nel 2026”, ha scritto Andrea Pisani a corredo di un video comparso sul suo profilo Instagram. Si tratta di una clip che arriva dalla nuova stagione di LOL dove sarà presente anche il noto comico.

“Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso – canta nella clip -. Ma questa ispirazione dalla rabbia che si trova, quindi se potete salutatemi Raoul Bova”. Il nome dell’attore fa discutere proprio perché qualche giorno fa sono apparse nuove foto che lo ritraggono in compagnia di Beatrice Arnera, ex compagna – a quanto pare – di Pisani. Un rapporto, quello fra Bova e Beatrice, nato sul set di Buongiorno mamma, nota fiction di successo, e che, con il tempo, si sarebbe trasformato in qualcosa di più.

I due sono stati infatti avvistati prima a cena insieme, poi di nuovo mano nella mano sul set di Don Matteo, serie in cui recita il divo romano. Raoul Bova, come è noto, è reduce da uno scandalo che ha travolto la sua vita privata. Dopo la pubblicazione degli audio inviati a Martina Ceretti e le rivelazioni di Federico Monzino a Fabrizio Corona, la sua storia d’amore con Rocio Munoz Morales si è definitivamente conclusa.

Dopo un lungo silenzio, Bova aveva deciso, a distanza di settimane dall’inizio dello scandalo, di raccontare la sua verità ai microfoni di Verissimo. “Prima che succedesse questo, avevamo già situazioni interne che non avevamo sbandierato – aveva confessato l’attore a Silvia Toffanin, parlando della sua situazione sentimentale -. Non è detto che se tu sei un personaggio pubblico devi dare il bollettino dei tuoi sentimenti. Spero comunque che come è successo con Chiara, anche con Rocío ci sia armonia”. Raoul non aveva poi nascosto la volontà di rimettersi in gioco. “Torno in piedi e vado avanti con la stessa voglia di vivere”, aveva detto.

La crisi di Beatrice Arnera e Andrea Pisani

Nel settembre del 2025 Beatrice Arnera e Andrea Pisani avevano annunciato su Instagram di essere in crisi, chiedendo privacy e silenzio per affrontare il momento. Un annuncio che era arrivato un anno dopo la nascita della loro prima figlia, ma soprattutto dopo tanti video condivisi sui social in cui era apparsa chiara la grande intesa fra i due, legati dal 2021.

“In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimi, fino all’arrivo di Matilde – aveva scritto l’attrice sui social -. Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo. Per questo, vi chiediamo comprensione e delicatezza”.