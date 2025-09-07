Beatrice Arnera e Andrea Pisani stanno vivendo una fase delicata: a entrambi serve tempo per capire cosa vogliono

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Beatrice Arnera e Andrea Pisanii in crisi

È sempre strano scoprire di una crisi di coppia quando si parla di due Vip che hanno aperto le porte di casa al pubblico. È quanto sta accadendo a Beatrice Arnera e Andrea Pisani. Il copione è sempre lo stesso: i social mostrano la quotidianità, poi si trovano dei “format” che funzionano in termini di narrativa originale, poi appaiono le sponsorizzate gestite in maniera “naturale” e alla fine, quando le apparizioni dell’uno nella pagina dell’altra, e viceversa, diminuiscono, sorgono le domande del pubblico.

In questo caso la coppia era adorata proprio perché molto spontanea. Riuscire a rivedersi in loro era tremendamente facile. I momenti delicati devono però restare privati e così è stato richiesto al pubblico un po’ di tatto in questa fase complessa.

Le parole di Beatrice Arnera

Beatrice Arnera e Andrea Pisani sono due comici molto noti. Lei ha visto decollare la sua carriera negli ultimi anni, tra tour teatrali e cinema. Lui è ben noto da molti anni, essendo parte dei PanPers, cresciuti sul palco di Colorado e non solo.

Ormai consolidati nel mondo dello spettacolo, si sono incontrati e piaciuti fin da subito. Oggi sono genitori e convivono da un bel po’ ma le cose, di recente, non vanno come si sarebbero augurati: “In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimo, fino all’arrivo di Matilde. Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato”.

Non si tratta di una strategia per ottenere maggior engagement. Non ci sarà spazio per post sibillini, foto e video insieme ottenute dai paparazzi che fanno il giro del web e lanciano rumor su un ritorno stabile della coppia.

Beatrice Arnera ha parlato chiaro: “Abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo. Vi chiediamo per questo comprensione e delicatezza”. Non c’è spazio per ulteriori dettagli perché la crisi di coppia che stanno vivendo non è un adv da vendere.

La storia d’amore

Beatrice Arnera e Andrea Pisani hanno iniziato a frequentarsi dal 2021. Rapidamente hanno capito che la scintilla stava divampando in un vero e proprio incendio. Non si sono mai più lasciati, collezionando step in avanti nella loro relazione.

Lei è attrice, comica e cantante, lui è un comico e insieme sono anche dei personaggi social molto noti e apprezzati. Dopo tanti racconti di vita personale e professionale, ecco il grande annuncio nell’estate 2023: l’arrivo della figlia Matilde.

IPA

La piccola è nata a inizio 2024 e da allora la narrativa dei loro profili è un po’ mutata, ovviamente. La bambina viene protetta dalla telecamera dei loro telefoni ma la vita che si trasforma intorno a lei, in casa, è mostrata in tutto il suo caos. Oggi i fan sperano che possa tornare il sereno tra loro ma, è certo, la cosa più importante resterà per entrambi sempre la tutela della loro unica figlia.