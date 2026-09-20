Rania di Giordania, dal grigio al rosso si conferma Regina di stile

IPA Rania di Giordania in visita a Parigi

Quando si parla di eleganza, è inevitabile che venga in mente il nome di Rania di Giordania. La Regina è volata a Parigi insieme al marito, Re Abdullah II, per un importante incontro all’Eliseo con Emmanuel e Brigitte Macron. Un appuntamento istituzionale che si è trasformato in una nuova occasione per sfoggiare un look che urla sobrietà in ogni suo dettaglio.

Dopo la tappa parigina, la Regina si è spostata a Praga per un altro appuntamento istituzionale, optando stavolta per un look decisamente diverso, rosso e audace. Impeccabile, Rania ha dimostrato ancora una volta come la diplomazia possa parlare anche la lingua dell’alta moda.

L’abito chemisier di Altuzarra

Vero protagonista della visita a Parigi è stato lo splendido abito firmato Altuzarra, brand newyorkese guidato dal talento franco-americano Joseph Altuzarra. Per varcare le porte dell’Eliseo, Rania di Giordania ha scelto il modello Eleanor, uno chemisier midi realizzato in morbida lana vergine elasticizzata. Salta agli occhi il colore, un grigio mélange, tonalità austera che la Regina ha saputo rendere fresco e moderno.

La silhouette dell’abito è studiata in ogni dettaglio, a cominciare dalla gonna a trapezio che scende fluida fino a metà polpaccio, regalando movimento a ogni passo, proseguendo poi col corpetto impreziosito da delicate pieghe verticali. Ma il colpo da maestra risiede nell’intelligente gioco di sovrapposizioni: l’abito sembra, infatti, adagiarsi su una camicia candida, lasciando sbucare un colletto a punta affilato e ampi polsini bianchi a contrasto. Un dettaglio che illumina l’incarnato della Regina e, al contempo, spezza la severità del grigio con un tocco optical fresco e glamour. Un abito semplicemente perfetto per un impegno istituzionale diurno.

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Gli accessori made in Italy

Per completare il look, la Regina Rania non ha lasciato nulla al caso, come sempre. Stavolta ha puntato su accessori in un luminoso bianco ottico, come la cintura in pelle intrecciata di Bottega Veneta che segna sapientemente il punto vita. Il dettaglio glam? La coda della cintura lasciata cadere morbida sul fianco, perfetta per regalare un’allure disinvolta e sdrammatizzare il rigore dell’abito. Della stessa maison italiana è anche la borsa, l’iconica Mini Jodie, sempre in nappa bianca e lavorata a intreccio. Un autentico gioiello di pelletteria di grande tendenza.

Ma passiamo alle scarpe. Ai piedi la Regina di Giordania ha calzato un paio di vertiginose décolleté a stiletto in pelle bianca firmate Christian Louboutin, che slanciano la figura richiamando perfettamente il colore di colletto e polsini.

Impeccabile anche il beauty look: capelli castani lasciati sciolti con le immancabili onde morbide, make-up luminoso e naturale sui toni caldi della terra e gioielli ridotti al minimo. Tutto per non rubare la scena all’abito chemisier.

Il confronto di stile con Brigitte Macron

Poteva mancare l’atteso “duello di stile” con la Première Dame? Certo che no. Brigitte Macron ha scelto un look completamente diverso rispetto a quello della Regina di Giordania, optando per una delicatissima tonalità pastello.

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La padrona di casa ha puntato su un abito rosa cipria con maniche a tre quarti firmato Louis Vuitton, abbinato a scarpe coordinate con punta metallica. Un match tra icone che ha visto trionfare il carisma magnetico di Rania: una regina che non si limita a seguire le tendenze, ma le detta con disarmante naturalezza.

La svolta in rosso col tubino Carolina Herrera

Dall’austera raffinatezza parigina all’energia del rosso. Il tour diplomatico è proseguito in Repubblica Ceca, dove la Rania e il marito sono stati al Castello di Praga dal Presidente Petr Pavel e dalla First Lady Eva Pavlová. Stavolta la Regina ha messo da parte le sfumature il grigio, indossando un sontuoso abito midi in lana firmato Carolina Herrera in un’audace e fiammante tonalità chili red.

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Il modello, caratterizzato da un elegante collo alto e da un raffinato drappeggio geometrico che scolpisce il busto, valorizza la figura grazie a una cintura ton sur ton chiusa a fiocco sul punto vita e a maniche a palloncino dal taglio contemporaneo. A completare il look, ci hanno pensato le décolleté bianche a stiletto già viste a Parigi, che creano un bel contrasto cromatico.