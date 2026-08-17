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IPA Rania di Giordania con le nipotine

“La Corte Reale Hashemita è lieta di annunciare che Sua Altezza Reale la Principessa Iman bint Abdullah II e il signor Jameel Alexander Thermiotis sono stati benedetti dalla nascita di due gemelle” lo ha scritto la Casa Reale di Giordania il 14 agosto 2026. Qualche giorno dopo le gemelline incontrano per la prima volta i nonni, e le foto di quel giorno sprizzano gioia e tenerezza.

La Regina incontra Rania e Talia

“Felici, sane e finalmente qui. – si legge sul profilo Instagram ufficiale della Regina Rania di Giordania – Abbiamo aspettato così tanto di conoscervi, Talia e Rania”. Il post, che sfiora il mezzo milione di like, mostra la Regina e il Re stringere per la prima volta tra le braccia le nipotine appena nate, avvolte in mordibe copertine colorate. Al loro fianco mamma e papà, la Principessa Iman e il marito Jameel, cui i nonni porgono le loro congratulazioni. Immancabile anche la piccola Amina, che celebra l’essere diventata una sorella maggiore.

Felicitazioni arrivano anche dallo zio, il Principe ereditario Hussein, che ha dedicato parole profonde alla nascita delle nipotine, lo scorso 14 agosto: “Grazie a Dio per la grande grazia e il grande favore. Una meravigliosa benedizione e prova di fede”.

Per un’occasione così speciale, Rania ha scelto un look adeguato. Forse in onore delle due femminucce, la Regina ha optato per un paio di pantaloni in lino rosa pastello, con vita alta e pinces nella parte anteriore. Semplice ma dal taglio raffinato la camicia bianca a mezze maniche con spalle a sbuffo, tenuto infilata dentro i pantaloni, ma con i primi bottoni aperti in modo sbarazzino. Outfit comodissimi, invece, per i neogenitori, le cui morbidissime felpe diventano testimoni di giornate tanto intime quanto indaffarate.

I nomi sono un omaggio alle nonne

Le gemelline sono la terza e quarta nipote di Re Abdallah e della Regina Rania. La prima fu Iman, la figlia del Principe Hussein e della Principessa Rajwa, nata nell’agosto 2024. L’anno dopo è arrivata la primogenita di Iman, secondogenita dei Reali, Amina. Le ultime arrivate in casa portano due nomi che sono entrambi un omaggio alle nonne.

Talia è il nome della nonna paterna, che nasconde un doppio significato. L’etimologia ebraica significa “rugiada di Dio”; quella greca significa “fiorire” o “germogliare”. Rania, il nome della nonna la Regina, è di origini arabe e, tradizionalmente, indica “colei che guarda”, in simbolo di una personalità introspettiva e contemplativa.

Nessuna delle Principessine salirà al trono

Secondo le attuali leggi di successione giordane, la Corona si trasmette ai soli eredi maschi. Le gemelline, così come la sorellina e la cuginetta più grandi, non potranno dunque aspirare al titolo di Regine. Eppure, al momento, sono femminucce tutte e quattro le nipotine di Re Abdallah e della Regina Rania.

Chissà che non si pensi, come sta succedendo in Giappone, alla possibilità di estendere la linea di successione anche al genere femminile, così da garantire una successione ristretta agli eredi diretti dell’attuale Re. Seppur di certo il Principe Hussein, primo in linea di successione, e la moglie Rajwa siano ancora in tempo per un bel maschietto.