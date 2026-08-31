Rania di Giordania compie 56 anni e lo festeggia nel migliore dei modi con le sue 4 nipotine. E nelle nuove foto ufficiali sembra più giovane di 20 anni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania compie 56 anni. La Regina è nata infatti il 31 agosto 1970 e ha deciso di festeggiare il suo compleanno nel migliore dei modi possibili, ossia con le sue 4 nipotine. E nelle foto ufficiali per il suo augusto genetliaco dimostra 20 anni di meno.

Rania di Giordania, il compleanno con le 4 nipotine

Rania di Giordania ha voluto condividere sul suo profilo Instagram alcuni momenti del giorno del suo compleanno. La Regina compie il 31 agosto 56 anni. Per lei nessuna celebrazione pubblica, ma una grande festa con i suoi affetti più cari, le sue quattro nipotine.

Rania infatti è già nonna e poche settimane fa si sono aggiunte due bimbe alla Corte Hashemita. La prima ad aggiungersi alla Famiglia Reale è stata Iman, nata nel 2024, figlia del Principe ereditario Hussein e di sua moglie Rajwa che un giorno sarà Regina.

Poi è arrivata nel 2025 Amina, figlia della Principessa Iman e di Jameel Alexander Thermiotis. I due sono diventati genitori per la seconda volta lo scorso 14 agosto delle gemelle Talia e Rania, quest’ultima chiamata così proprio in onore della nonna materna.

Dunque, Rania e suo marito Abdullah hanno per ora 4 nipotine, tutte femmine. Ed è con loro che la Regina ha deciso di trascorrere il suo 56esimo compleanno.

Rania di Giordania, la nuova foto per il suo compleanno

Rania ha quindi condiviso una foto sul suo profilo Instagram per celebrare il suo 56esimo compleanno. Nello scatto la Regina è seduta in poltrona e tiene in braccio le gemelline. La nipotina più grande le tocca le gambe mentre l’altra è seduto di fronte a lei con in mano un libro.

Rania è semplicemente bellissima. Non ha bisogno di indossare look particolari: una semplice t-shirt bianca e dei jeans ampi. I lunghi capelli liscissimi le ricadono oltre le spalle, il make up è naturale ed esalta le labbra. Nel nuovo ritratto sembra più giovane di 20 anni rispetto alla sua reale età anagrafica.

Il messaggio è semplice e diretto: “Un dolcissimo compleanno con le mie adorate Iman, Amina, Talia e Rania, che Dio le protegga“. E prosegue: “Trascorro il mio compleanno nel migliore dei modi possibili. Vi amo mie piccole”.

Rania di Giordania, gli auguri speciali di suo marito Abdullah

Non sono ovviamente mancati gli auguri condivisi di suo marito, Re Abdullah II. Per omaggiare sua moglie, il Re ha scelto una foto di coppia.

Nel ritratto Abdullah in polo celeste sorride all’obiettivo, dietro di lui, Rania lo tiene per un braccio e ha lo sguardo dolce e perso. La Regina indossa una camicia rosa e dei pantaloni beige. Il messaggio è istituzionale: “Buon compleanno, Maestà! Possa tu essere sempre simbolo di amore e generosità per la nostra amata Giordania, e compagna e sostegno di Sua Maestà . Che Dio benedica e protegga te e Sua Maestà”.