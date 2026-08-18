Eugenia di York svela il nome della terza figlia: il tributo alla Regina Elisabetta

Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank: Eugenia di York ha scelto tre nomi pieni di significato, tra omaggi dinastici e affetti privati

IPA Eugenia di York

Eugenia di York ha aspettato due settimane prima di completare le presentazioni. La sua terza figlia, terzo figlio e prima femmina, dopo August ed Ernest, è nata il 3 agosto a Lisbona, ma soltanto ora la Principessa e Jack Brooksbank hanno svelato il nome scelto per lei: Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank. Tre nomi e altrettanti omaggi, tra storia della monarchia britannica, Portogallo e legami molto più personali.

Eugenia lo ha spiegato annunciando il nome della bambina: Adelaide porta quelli di tre persone che lei e il marito amano e ammirano, appartenenti al passato e al presente. In mezzo c’è naturalmente la Regina Elisabetta II, ma il richiamo alla bisnonna è soltanto uno dei pezzi del puzzle.

Adelaide Elizabeth Annina, cosa significa il nome della figlia di Eugenia di York

Il primo nome riporta parecchio indietro l’albero genealogico dei Windsor. Adelaide è un omaggio alla Regina Adelaide di Sassonia-Meiningen, moglie di Guglielmo IV e Regina consorte del Regno Unito dal 1830 al 1837. Il nome, di origine germanica, viene generalmente ricondotto al significato di “di nobile stirpe”.

E il collegamento con Eugenia è più curioso di quanto sembri. Al matrimonio con Jack Brooksbank, nel 2018, la Principessa indossò infatti dei fermagli con diamanti appartenuti proprio alla Regina Adelaide, trasformati per l’occasione in orecchini. Eugenia e Jack si sposarono inoltre nella St George’s Chapel di Windsor, dove Adelaide è sepolta. Otto anni dopo quel nome è arrivato fino alla loro bambina.

Adelaide guarda anche verso il Paese nel quale è nata la piccola. Eugenia ha spiegato che il nome della figlia unisce la storia inglese e quella portoghese, i due luoghi che la famiglia considera casa. Tra i riferimenti indicati c’è anche Maria Adelaide del Portogallo. Eugenia e Jack trascorrono infatti parte dell’anno in Portogallo, dove Brooksbank lavora, e proprio a Lisbona è nata la bambina.

Il secondo nome non lascia invece molto spazio alle interpretazioni. Elizabeth è per la Regina Elisabetta II, nonna di Eugenia e bisnonna della neonata. Un omaggio già comparso diverse volte nella nuova generazione della famiglia reale: anche le figlie di Beatrice di York, Sienna Elizabeth e Athena Elizabeth Rose, portano il nome della sovrana.

Più privato il significato di Annina. Eugenia non ha raccontato pubblicamente chi sia la persona alla quale è dedicato, limitandosi a parlare di qualcuno che lei e Jack amano e ammirano. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, Annina sarebbe un’amica molto vicina alla coppia.

Da August a Ernest, cosa significano i nomi degli altri figli

Anche i fratelli maggiori di Adelaide hanno ricevuto nomi costruiti mettendo insieme i due rami della famiglia. Il primogenito, nato nel 2021, si chiama August Philip Hawke Brooksbank.

August arriva dal Principe Alberto, marito della Regina Vittoria, il cui nome completo comprendeva August. Il significato del nome è quello di “grande” o “magnifico”. Philip, naturalmente, è il tributo al Principe Filippo, nonno di Eugenia, mentre Hawke viene dal reverendo Edward Hawke Brooksbank, un antenato di Jack. Eugenia spiegò allora che il figlio era stato chiamato come il suo bisnonno e due trisavoli molto più lontani dei due genitori.

Il secondo figlio, nato nel 2023, è invece Ernest George Ronnie Brooksbank. Anche in questo caso Eugenia fornì direttamente la chiave per decifrare il nome: George ricorda sia un antenato, Re Giorgio V, sia il nonno paterno George Brooksbank; Ronnie è il richiamo a Ronald Ferguson, padre di Sarah Ferguson e dunque nonno materno di Eugenia.

Con Adelaide il metodo non è cambiato: un nome principale che pesca nella storia, quelli successivi che tengono insieme i Windsor e gli affetti privati. Questa volta, nel mezzo, Elizabeth riporta direttamente alla Regina Elisabetta II.