Rania di Giordania, chi è la nipote Principessa che è considerata una “stella nascente”

Riservatissima e lontana dai riflettori, la Principessa Jalila è la giovane nipote di Rania di Giordania, considerata una stella nascente

IPA Rania di Giordania

Come in tutte le Famiglie Reali, anche in quella di Giordania si muovono delle figure defilate. Tra queste spicca il nome della Principessa Jalila, giovane nipote di Rania di Giordania e Re Abd Allah II di Giordania, una vera e propria stella nascente della Monarchia. Riservatissima e lontana dai riflettori, ha catalizzato l’attenzione con una rara apparizione pubblica, riaccendendo la curiosità intorno a lei: chi è la Principessa Jalila bint Ali?

Chi è la Principessa Jalila bint Ali

Nata il 16 settembre 2005 ad Amman, Capitale del Regno hascemita, il suo legame con Rania di Giordania è presto spiegato: Jalila bint Ali è la primogenita del Principe Ali bin Al Hussein e della Principessa Rym Ali, un tempo affermata giornalista, prima di entrare a far parte della Famiglia Reale. Sulla giovane Principessa abbiamo sempre saputo pochi dettagli; la sua non è affatto un’esistenza condotta sotto i riflettori, anzi, è comparsa raramente in occasioni ufficiali e ha sempre mantenuto un profilo decisamente basso, così come il fratello minore (anche lui è Principe).

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Il suo è stato un percorso accademico di alto livello; dopo le tappe iniziali della sua formazione nella Capitale, ha proseguito gli studi in un prestigioso istituto internazionale del Paese, dove ha conseguito il diploma di scuola superiore nella primavera del 2023.

Proprio la sua ritrosia rende ancora più interessante ogni sua apparizione, come quando è stata ospite in occasione di un evento culturale ad Amman nel 2026, un concerto di musica tradizionale cinese. Ed è bastato questo per far tornare d’attualità la domanda che in molti si pongono: chi è, davvero, questa Principessa così schiva?

Gli hobby e le passioni di Jalila, tra cinema e sport

Se sul piano pubblico Jalila ha sempre scelto il riserbo, possiamo comunque scoprire qualcosa in più sulla sua personalità osservando le sue passioni e gli hobby. Il primo grande amore della Principessa sembra essere il grande schermo, un interesse che però non dovrebbe sorprendere, vista la storia stessa della sua famiglia (e il fatto che entrambi i genitori ricoprono ruoli di primo piano nel settore cinematografico del Paese).

Questo legame privilegiato con la settima arte le ha permesso di vivere delle esperienze fuori dal comune fin dall’infanzia. Non stupisce, dunque, che abbia potuto assistere da vicino alla lavorazione di grandi produzioni internazionali girate tra i suggestivi paesaggi desertici della Giordania, arrivando persino a incontrare alcune celebri star di Hollywood in occasione di anteprime e set cinematografici.

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Ma nella Principessa convive anche un’anima sportiva e determinata; ancora giovanissima, si è distinta in una durissima competizione equestre di resistenza, diventando la più giovane amazzone di sempre a prendervi parte. Alla guida della squadra nazionale, ha affrontato un percorso estenuante di circa duecento chilometri, articolato in più giornate attraverso alcuni dei luoghi più iconici del Paese. A completare il ritratto, la sua passione per lo sport in generale e, in particolare, per il calcio femminile, disciplina di cui non si perde nemmeno un evento, quando possibile.