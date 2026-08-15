Rania di Giordania piena di gioia: la figlia ha dato alla luce due gemelline

La Regina Rania di Giordania è di nuovo nonna: la figlia Iman ha avuto due gemelline. Con loro salgono a quattro le nipotine dei Sovrani

IPA Rania di Giordania

Doppia gioia a corte per la Famiglia Reale giordana, perché la figlia di Re Abdullah II e di Rania di Giordania, la Principessa Iman, ha dato alla luce due gemelline lo scorso 14 agosto. Il lieto evento ha ovviamente riempito di felicità l’intera dinastia e, per Rania, è l’ennesimo motivo di orgoglio nel suo ruolo di nonna. Proprio quel ruolo che negli ultimi tempi la vede sempre più protagonista.

La Principessa Iman, figlia di Rania, è di nuovo mamma: nate due gemelline

La Corte Reale ha dato il lieto annuncio: la Principessa Iman e il marito Jameel Thermiotis hanno avuto due gemelle. Con un comunicato sobrio, ma carico di affetto, la Corte ha espresso gli auguri di rito ai genitori e naturalmente al Re e alla Regina di Giordania; era un momento tanto atteso e speciale per la famiglia.

Poco dopo sono arrivati i messaggi da parte della famiglia. Il fratello maggiore di Iman, il Principe Ereditario Hussein, ha affidato ai social il proprio entusiasmo, ringraziando il cielo per questa nuova, splendida benedizione: “Grazie a Dio. Bellissima benedizione e fede“.

La notizia non giunge del tutto inaspettata. Solo qualche settimana fa, era stata la stessa Rania a lasciar trapelare la dolce attesa della figlia, in uno scatto dolcissimo pubblicato sui social, e già allora aveva espresso la felicità per l’imminente arrivo. Questo era uno dei sogni della Regina: circondarsi di nipotini, e ora ha il suo “club dei nipoti”, come ha raccontato lei stessa.

Rania di Giordania nonna, il suo ruolo più dolce

Per la Famiglia Reale di Giordania, la nascita delle gemelline è la “terza” dolce notizia al femminile: la Principessa Iman, infatti, ha già avuto una bambina. Era diventata mamma quando aveva dato alla luce la piccola Amina, che ora si ritrova nel ruolo di sorella maggiore di due bimbe. Con i due nuovi arrivi, il bilancio per Re Abdullah e la Regina Rania si fa davvero speciale: i Sovrani possono ora contare su ben quattro nipotine femmine.

Oltre alle figlie di Iman, infatti, la coppia reale aveva già accolto con immensa gioia un’altra nipote, venuta al mondo dall’unione tra il principe ereditario Hussein e la moglie Rajwa. Un dettaglio tenero lega peraltro le due generazioni: quella prima nipotina porta proprio il nome della zia Iman, a suggello del profondo legame tra loro.

Era stata Rania a comunicare la dolce attesa della figlia Iman con parole piene di gioia: “Nuova gioia in arrivo… Congratulazioni a Iman, Jameel e la mia cara Amina che sarà la sorella maggiore. Che Dio ti tenga al sicuro e completi la tua vita al meglio, Signore. Il club dei nipoti sta crescendo, e non potremmo essere più felici per Iman, Jameel e presto la sorella maggiore Amina”.

A distanza di tre anni dal momento in cui la Principessa Iman ha coronato il suo sogno d’amore con Jameel in una sfarzosa cerimonia celebrata nella capitale, la coppia sta vivendo una fase nuova e ricca di emozioni: sono pronti per vivere questa avventura di genitori di due gemelline.