Chi è Attilio Fontana, cantante, attore e fidanzato di Clizia Fornasier

Fonte: Getty Images Attilio Fontana con Clizia Fornasier

Cantante, compositore, attore: Attilio Fontana è un artista poliedrico. La sua carriera è iniziata negli anni Novanta, con il gruppo musicale Ragazzi Italiani ed è poi proseguita come solita, tra televisione e teatro. È legato da tempo all’attrice, conduttrice e scrittrice Clizia Fornasier, conosciuta a Tale e Quale Show di Carlo Conti.

La carriera di Attilio Fontana

Classe 1974, Attilio Fontana è nato e cresciuto a Roma. Il padre è morto quando aveva solo dieci anni: un grave lutto che ha scosso l’infanzia dell’attore e cantante. La sorella maggiore di Attilio è Maria Grazia Fontana, insegnante di canto e da tempo coach di Tale e Quale Show. Nessuna parentela tra Fontana e l’omonimo Presidente della Regione Lombardia.

Complice la sua bellezza, Attilio Fontana ha iniziato a lavorare nel mondo dello showbiz con i fotoromanzi. Negli anni Novanta è diventato uno dei componenti della boy band Ragazzi Italiani (risposta italiana ai Take That) che ha poi lasciato nel Duemila. Il gruppo, formato da sette ragazzi tutti romani, ha preso parte a svariati programmi televisivi e vanta pure una partecipazione al Festival di Sanremo.

Dopo l’addio ai Ragazzi Italiani, Attilio Fontana ha cominciato a darsi da fare come attore recitando in diverse fiction di successo. Solo per citarne alcune: Don Matteo, Il Bello delle Donne, Carabinieri, Turbo, Caterina e le sue figlie.

Nella carriera di Attilio una lunga esperienza a teatro, protagonista di svariate rappresentazioni e musical. Il 2013 Fontana è stato concorrente di Tale e Quale Show, dove ha incontrato il grande amore della sua vita: Clizia Fornasier.

La vita privata di Attilio Fontana, moglie e figli

Attilio Fontana è legato a Clizia Fornasier da oltre un decennio ma al momento la coppia non è ancora convolata a nozze nonostante la nascita di due figli e una romantica proposta di matrimonio. Fontana ha chiesto la mano della sua compagna di vita con un video che ripercorreva tutte le tappe della loro favola e “le ho scolpito un anello creato da me”.

Clizia e Attilio si sono conosciuti a Tale e Quale Show e da allora non si sono più lasciati. “Tutti i giorni ci rinnamoriamo l’uno dell’altra. Con lui è stato la prima volta nella mia vita che non mi sono sentita giudicata, mi ha accettato per quello che sono, non mi ha mai chiesto di cambiare e quindi sono davvero me stessa al 100%”, ha rivelato tempo fa la Fornasier.

I due attori sono genitori di Blu Francesco Pio, nato nel 2016, e Mercuzio, arrivato nel 2019. La Fornasier e Fontana hanno ammesso che in futuro vorrebbero un terzo bebè, magari una bambina. Il nome del primogenito ha attirato più di qualche critica ma Clizia e Attilio hanno spiegato che Blu è stato scelto per un motivo ben preciso.

“Per il mare di emozioni figlio del nostro lungo rapporto epistolare fatto di messaggini – ha chiarito Clizia Incorvaia -. Li ho stampati e rilegati. Ne è nato un libro di 400 pagine che gli ho regalato. In Blu c’è la profondità dell’universo è il colore del mantello della Vergine Maria, un simbolo sacro che abbiamo fatto nostro”.

Prima di incontrare Clizia, Attilio è stato legato alla cantante Ilaria Porceddu, che è stata tra le concorrenti della prima edizione italiana di X Factor. Nonostante una convivenza ben avviata e tanti progetti per il futuro la relazione tra i due non ha avuto un seguito.