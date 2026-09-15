Dentro le nozze di Ilary Blasi, i momenti inediti del “sì” vista mare

IPA Ilary Blasi

Per tutto il weekend non si è parlato d’altro: il 13 settembre Ilary Blasi e Bastian Muller si sono sposati con una cerimonia riservatissima a Capri. Mantenere il riserbo totale era una missione impossibile, e infatti piano piano qualcosa è trapelato. Alla fine, passato il giusto tempo per riprendersi dalle emozioni, sono stati proprio gli sposi a portare i fan dentro le loro nozze condividendo su Instagram un video dell’evento.

Il video delle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller

Nelle immagini condivise, un drone inquadra dall’alto lo sperone di roccia su cui sorge Villa Cimbrone, tra il verde della vegetazione fitta e il blu del mare. Mentre i violini suonano l’inquadratura scende ed ecco che arriva la sposa, bellissima, emozionata e sorridente a braccetto del padre mentre avanza su un tappeto di petali di rosa bianchi. Ilary Balsi ha scelto un abito sontuoso e romantico, ben diverso dallo slip dress di seta sfoggiato la sera. Per la cerimonia ha optato per un vestito principesco, con la parte alta a collo alto e maniche lunghe in pizzo, e la gonna ampia e vaporosa con strascico. In testa un lungo velo ricamato e tra le mani un bouquet di mughetti. Ad attenderla c’è Bastian Muller che non sta nella pelle, impeccabile in smoking nero.

Gli ospiti sono accomodati in maniera scenografica lungo la passerella panoramica. Da un lato le donne, tutte vestite di bianco, dall’altro gli uomini in nero. La scelta del dress code è stata ponderata e dovuta al desiderio della sposa di raccontare la libertà e la luce ritrovate, come ha confessato.

Quando Ilary raggiunge il suo promesso sposo, lui le solleva il velo che le copriva il volto e la tensione si scoglie in un sorriso luminoso. La musica di sottofondo impedisce di sentire le parole, ma le immagini raccontano una cerimonia gioiosa e allegra. Ilary ride come sempre, Bastian la segue e sta allo scherzo, si scambiano le fedi e si baciano come da copione e poi sfilano tra i petali che volano.

Ilary spariglia le carte: il sì in comune dopo la cerimonia

Con le sue nozze Ilary Blasi ha sparigliato le carte, non rispettando la liturgia che vuole prima le firme in comune e solo dopo la cerimonia. Lei e il suo novello sposo hanno prima celebrato sulla terrazza da sogno e hanno festeggiato con gli ospiti tra balli, un menu stellato e una torta nuziale alta 5 piani firmata da Sal De Riso. Poi, nel cuore della notte, il colpo di scena. All’una Ilary e Bastian sono andati in comune a mettere la firma che li ha resi moglie e marito. Un bel colpo di scena per la conduttrice, che tra pochi giorni tornerà in tv con la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ha festeggiato le nozze in anticipo, nel giorno in cui ricorreva l’anniversario del suo ex marito Francesco Totti con Noemi Bocchi. Poi però ha reso effettivo il matrimonio vero e proprio a notte fonda, quando era già il 14 settembre: il giorno in cui lei e Bastian si sono incontrati per la prima volta.