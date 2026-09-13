Sal De Riso, chi è il pasticcere che ha creato la torta di nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller

Sal De Riso è uno dei maestri pasticceri più blasonati e più famosi d'Italia, protagonista di È sempre mezzogiorno accanto ad Antonella Clerici

IPA Sal De Riso

Le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller hanno fatto venire l’acquolina in bocca a tutta Italia e più loro mantengono il riserbo più la curiosità sale. Qualcosa, però, inevitabilmente, è trapelato: si conosce la location, si ha un’idea su quanti e quali saranno gli ospiti e anche chi preparerà la torta nuziale non è più un segreto. Il pasticcere a cui è stato affidato l’onore è Sal De Riso, uno dei maestri pasticceri più blasonati e più famosi d’Italia.

Chi è Sal De Riso e la carriera

Nato a Minori, in Costiera Amalfitana, il 28 novembre 1966, Salvatore De Riso inizia la sua carriera come cuoco negli hotel della sua zona. Solo nel 1989 inizia a dedicarsi esclusivamente alla preparazione di dolci, aprendo una pasticceria che porta il suo nome, destinata a vincere nel 2018, il premio “Food and Travel Italia Awards” come migliore d’Italia. Ma non è l’unico premio che ha conquistato nella sua lunga carriera: De Riso è stato insignito anche del titolo di “Eccellenza della Pasticceria Italiana” e di quello di “Pasticcere dell’Anno 2010/2011”. Ha inoltre ricevuto un riconoscimento internazionale nell’ambito del circuito World Pastry Stars nel 2016. Dalle sue mani e dalla sua fantasia sono nati negli anni dolci diventati iconici, tra i quali la torta Ricotta e Pere e la Delizia al Limone: vere poesie per il palato.

La presenza in tv accanto ad Antonella Clerici

Ma il pubblico di Rai Uno lo conoscerà anche, sicuramente, per la sua partecipazione a È sempre mezzogiorno. Presente fin dalla prima edizione del programma di Antonella Clerici (e in precedenza presenza costante del programma La Prova del Cuoco), è uno degli ospiti ricorrenti più amati e attesi. Uno dei momenti che il pubblico attende con più impazienza è quello in cui prepara torte spettacolari e personalizzate su richiesta di una persona del pubblico che vuole fare una sorpresa a un amico o a una persona cara. Ma oltre a cucinare, il Sal sa spiegare anche tecniche e preparazioni di alta pasticceria in maniera chiara e precisa, rendendole semplicemente replicabili anche da chi lo guarda da casa. I suoi interventi in tv seguono il calendario delle stagioni e delle festività, proponendo rivisitazioni di grandi classici o maniere creative per riutilizzare gli avanzi.

La torta nuziale di Ilary e Bastian

Ma cosa avrà preparato Sal De Riso per il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller? Per ora certezze non ce ne sono, anche se i rumor portano nella direzione di un dolce della tradizione. Potrebbe essere una torta nuziale a più piani rielaborata in chiave mediterranea, oppure una rivisitazione dei suoi cavalli di battaglia. Ma non è escluso che la coppia abbia optato per un tocco più contemporaneo e cosmopolita, perfetto per omaggiare le origini tedesche di Bastian.

Qualunque sia la scelta finale, l’impronta di De Riso garantirà un dessert dal forte impatto visivo: decorazioni floreali, lavorazioni in zucchero, dettagli ornamentali elaborati e un’eleganza di ispirazione classica, per un finale di nozze all’insegna dello stile italiano.