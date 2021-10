Ballando con le Stelle, svelati i cachet: i concorrenti più pagati

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Milly Carlucci è pronta a tornare in onda con Ballando con le Stelle e spuntano i cachet dei concorrenti dello show. La nuova edizione della trasmissione inizierà il prossimo 16 ottobre con un cast ricco e variegato.

Il cast di Ballando con le Stelle

A mettersi alla prova sulla pista da ballo e di fronte alla giuria ci saranno Al Bano Carrisi, Arisa, Morgan, Memo Remigi, Federico Fashion Style, Fabio Galante, Andrea Iannone, Valerio Rossi Albertini, Alvise Rigo, Sabrina Salerno, Mietta, Valeria Fabrizi e Bianca Gascoigne.

A giudicare per performance ci saranno, ancora una volta, i giurati Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, mentre il gruppo degli opinionisti, formato da Alberto Matano e Roberta Bruzzone, si arricchirà con la presenza di Alessandra Mussolini.

Il cachet dei concorrenti di Ballando

Secondo quanto svelato dal settimanale Diva e Donna, i concorrenti non avrebbero ricevuto lo stesso cachet per partecipare alla trasmissione. La rivista ha spiegato che i due più pagati sarebbero stati Al Bano Carrisi e Morgan, fortemente voluto da Milly Carlucci.

“Si dice che quest’anno Ballando con le Stelle abbia avuto un taglio del budget del 15% – si legge -. Ma alcuni cavalli di razza non sono costati poco. Albano prima di tutto, che da anni ha i suoi principali guadagni dai concerti nei Paesi dell’Est Europa, dove è acclamato, richiestissimo e ben pagato. Per rinunciarvi per i tre mesi di Ballando, Carrisi avrà fatto bene i suoi conti […] E poi c’è l’imprevedibile Morgan, che con i suoi problemi economici avrà cercato di spuntare un compenso molto alto”.

Nel corso dello speciale di Domenica In dedicato a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci aveva raccontato di aver faticato molto per convincere Al Bano Carrisi e Morgan a partecipare allo show. I due cantanti scenderanno in pista pronti a dimostrare di essere grandi artisti e di poter primeggiare anche nel ballo.

Le richieste di Morgan e Arisa per Ballando

E se secondo alcune indiscrezioni il cachet di Morgan sarebbe stato fissato solo per tre puntate della trasmissione, Arisa avrebbe chiesto nel contratto di non incontrare il suo ex dietro le quinte dello show. A svelarlo è stato proprio Andrea Di Carlo, manager di Federico Fashion Style e Marco Castoldi.

“Ha fatto una richiesta precisa agli autori – ha raccontato -, non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”.