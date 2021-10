Arisa, la foto in lacrime su Instagram: “Non ho paura di piangere”

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

Le fragilità fanno parte di tutte noi, e anche ad una donna forte come Arisa può capitare di vedere le sue debolezze sopraffarla davanti ad un ostacolo particolarmente difficile da affrontare. Ma lei non se ne vergogna, e anzi ha deciso di mostrarsi pubblicamente proprio in un momento delicato della sua vita, portando alla luce il suo lato più vulnerabile e lanciando un bellissimo messaggio ai fan.

Arisa, le sue lacrime su Instagram

E così, l’artista ha voluto condividere su Instagram una foto che la ritrae con lo sguardo triste e l’espressione corrucciata, il trucco segnato dalle lacrime che sono scivolate sul suo volto poco prima che qualcuno la immortalasse. “Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte” – ha scritto Arisa, a didascalia dello scatto che ha subito suscitato l’attenzione dei suoi follower.

Il suo è un messaggio di speranza, uno sprone a guardare verso il futuro anche nei momenti meno felici della nostra vita. “Sai che me ne frega di quello che non va? Io penso a quello che va. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è… non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre” – si legge nel lungo sfogo della cantante, parole bellissime che si concludono con un vero e proprio inno alla vita – “Ps: non piango mai due volte per la stessa cosa”.

Arisa, l’addio all’ex fidanzato Andrea Di Carlo

Il motivo di tanta tristezza? Arisa ha preferito non rivelarlo, anche se i sospetti volano immediatamente alla sua situazione sentimentale. Dopo una travagliata storia d’amore con il suo manager Andrea Di Carlo, un vero tira e molla durato mesi, l’artista sembra essere tornata single. Lui ha infatti ritrovato il sorriso accanto ad Elisa, una giovane psicoterapeuta misteriosamente comparsa tra le foto social del manager.

Questa volta il loro addio pare essere definitivo: già questa estate Arisa aveva dato segno di voler voltare pagina, con un nuovo taglio di capelli che aveva sorpreso tutti. Il presunto ritorno di fiamma con Andrea aveva instillato qualche dubbio, ma ora per lui questo amore è certamente archiviato. E la cantante ha deciso di non guardarsi indietro, pronta a tuffarsi in mille nuove esperienze. È infatti già tornata al lavoro, immersa in durissime sessioni di danza con il suo maestro Vito Coppola, che la accompagnerà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.