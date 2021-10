Arisa, è finita (definitivamente) con Andrea Di Carlo: lui ha una nuova fidanzata

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

L’infinita soap opera che ha come protagonisti Arisa e Andrea Di Carlo potrebbe essere davvero giunta all’epilogo. Lungi dall’essere coinvolto nuovamente in un ritorno di fiamma, il manager avrebbe infatti trovato una nuova fidanzata, con la quale ha condiviso alcuni scatti social che non sembrano lasciare molto adito ai sospetti.

Arisa, è finita con Andrea Di Carlo

Solo fino a qualche settimana fa si parlava di un presunto riavvicinamento tra Arisa e Andrea Di Carlo, di cui si è sospettato nel momento in cui Novella 2000 ha sorpreso lui intento a baciare la cantante mentre si inginocchia ai suoi piedi. Inutile dire che le foto pubblicate dal magazine hanno subito fatto il giro del web, e si è creduto davvero in un ritorno di fiamma. L’ennesimo, in questa lunghissima storia d’amore che si è trasformata in un tira e molla incredibile.

Ma a quanto pare la relazione tra i due è ormai giunta ad un punto morto. Di indizi ce ne sono tantissimi, a partire dal fatto che entrambi non hanno più condiviso alcun momento social – e sappiamo bene come oggigiorno ciò sia un segnale importante. Negli ultimi giorni, tuttavia, l’ipotesi di una definitiva rottura tra Arisa e Andrea Di Carlo è diventata più di un sospetto: merito di alcune foto che il manager ha pubblicato su Instagram, nelle quali appare in dolce compagnia di un’altra donna.

Andrea Di Carlo, la nuova fidanzata

Ebbene sì, Andrea avrebbe una nuova fiamma. La giovane si chiama Elisa e lavora come psicoterapeuta, ma questo è tutto ciò che sappiamo di lei. Molto riservata, non è mai stata sotto le luci dei riflettori e anche sui social preferisce rimanere al riparo da occhi indiscreti – il suo profilo Instagram è blindato. Tuttavia, per la sua nuova relazione ha fatto una piccola eccezione: eccola dunque abbracciata all’ex fidanzato di Arisa, con in mano un bicchiere di vino. La foto, condivisa dal manager, non sembra lasciare molti dubbi sul tipo di rapporto che si è instaurato tra loro.

Ad ulteriore conferma, Elisa ha commentato lo scatto con un cuoricino ad accompagnare una semplice parola: “Love”. E Andrea ha risposto con un altro cuore, senza aggiungere altro. È scoppiato l’amore tra i due? Secondo i meglio informati, sebbene si siano conosciuti da poco avrebbero già stretto un bellissimo legame. Insomma, finalmente la storia con Arisa sarebbe stata definitivamente archiviata, e il suo cuore avrebbe già ripreso a battere più forte.