Angelina Mango cambia look: passa dal ciliegia al nero corvino (e ci scherza su)

La cantante ha deciso di cambiare di nuovo look: frangetta e capelli nero corvino per il nuovo traguardo raggiunto (e battuta annessa)

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IPA Angelina Mango

Angelina Mango cambia ancora e sorprende i fan con un nuovo look: la cantante ha detto addio alle sfumature rosso ciliegia degli ultimi tempi per scegliere un nero intenso, quasi corvino, accompagnato da una maxi frangia che le copre la fronte. Una trasformazione decisa, mostrata sui social attraverso una serie di scatti che raccontano anche un momento particolarmente felice sul versante professionale.

Angelina Mango, il nuovo look con capelli neri e maxi frangia

Capelli lunghi, lisci e nerissimi, maxi frangia e grandi occhiali da sole: è questa la nuova Angelina Mango apparsa sui social, dove la cantante ha condiviso alcuni scatti della sua trasformazione. A completare il look una polo oversize a righe blu e verdi, perfettamente in linea con quello stile casual e anticonvenzionale che negli ultimi tempi sembra rappresentarla sempre di più.

In una delle foto Angelina si immortala davanti allo specchio di un ascensore, mentre in un’altra lascia che sia proprio la nuova chioma a prendersi la scena. Il risultato non è passato inosservato e i fan hanno subito promosso la trasformazione. “Meravigliosa”, scrive un utente; c’è chi la definisce “spettacolare” e chi sembra aver già dato un nome a questa nuova fase: “Dark era”.

Del resto, negli ultimi mesi la figlia di Mango e Laura Valente ci ha abituati ai cambiamenti. Prima il color melanzana, poi un bellissimo rosso ciliegia, passando per tagli scalati, frange irregolari e un wolf cut volutamente spettinato. Ora il nero corvino segna un ulteriore passo verso un’estetica più rock e grunge, molto diversa dalle trecce e dalle acconciature elaborate con cui Angelina si era fatta conoscere dal grande pubblico. Così la giovane cantante continua a giocare con il proprio aspetto, cambiando colori, tagli e stile e mostrandosi ogni volta diversa.

Angelina Mango festeggia con Marco Mengoni

Dietro le nuove foto non c’è soltanto il cambio look. Angelina Mango ha infatti un altro importante motivo per festeggiare: Canto d’amore, il brano realizzato insieme a Marco Mengoni, ha conquistato il disco d’oro. Un traguardo che la cantante ha voluto condividere sui social proprio nello stesso carosello dedicato alla nuova chioma.

E l’ha fatto a modo suo, giocando con le parole e con i colori: “Canto d’amore disco nero e capelli d’oro”, ha scritto scherzando nella didascalia a corredo del post. Tra gli scatti condivisi dalla cantante compare infatti anche Mengoni, sorridente e seduto su una sedia gialla a pois. Nessuna posa ufficiale o celebrazione solenne, ma immagini quotidiane per raccontare insieme il successo del brano e il suo nuovo look. Per Angelina e Marco Mengoni non si tratta della prima collaborazione. I due avevano già cantato insieme nel 2024 in Uguale a me, contenuta nell’album Poké Melodrama della cantante.

Del resto è un momento particolarmente felice per la cantante sul versante professionale: dopo lo stop di qualche tempo fa – quando era all’apice di un successo che l’aveva travolta come un uragano – Angelina è tornata in pista, ma non senza ripercussioni. “Quando ho iniziato a scrivere il disco ho avuto paura che nessuno si ricordasse di me”, aveva confessato di recente. Ma i suoi fan non aspettavano altro che ritrovarla sul palco. E oggi Angelina sembra essersi lasciata quei momenti bui alle spalle, con una consapevolezza diversa: “Mi hanno aspettato e quindi questa paura mi è passata subito. Ma anche se si fossero dimenticati, mi piace ripresentarmi con questo disco e con la persona che sono adesso”.