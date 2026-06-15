Angelina Mango e la paura di essere dimenticata dopo lo stop: “Mi sento molto diversa”

IPA Angelina Mango

Per diverso tempo è stata lontana da tutto. Non ha concesso interviste e – soprattutto – non ha condiviso la sua vita in “stories” su Instagram. Dopo la vittoria di Sanremo e l’esibizione all’Eurovision, per Angelina Mango era arrivato il momento di una pausa. Era ottobre 2024, e di tempo ne è passato da allora: quasi due anni, in cui la Mango ha provato a riscrivere la sua storia. Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, ha raccontato cosa le ha lasciato quel silenzio volontario. Una scelta coraggiosa, pagata con la paura più grande per chi fa questo mestiere: quella di non esistere più.

Angelina Mango, la paura dopo lo stop

Fermarsi ha richiesto uno scotto. A parlarne è stata Angelina Mango con Alessandro Cattelan: era all’apice al momento dello stop. E lo è ancora ora, perché il pubblico le vuole bene e le è sinceramente affezionato. Ma, come sappiamo, la vita è piena di sfumature. “Sicuramente quando poi ho iniziato a scrivere il disco ho avuto paura che nessuno si ricordasse di me”, ha confessato a Cattelan. “Io proprio andavo in giro, dicevo: ‘Ok, oggi nessuno mi ha riconosciuto e sono fottu*a’”.

Lo stesso Cattelan le ha fatto notare quanto quella decisione fosse fuori dall’ordinario. Perché se esiste un “manuale di sopravvivenza del pop”, fermarsi sulla rampa di lancio, con un Sanremo alle spalle e un Eurovision archiviato, non sembra il consiglio più scontato da seguire. “Devo dire che avevo altre priorità in quel momento. Per me la priorità è sempre stare centrati con se stessi”.

In quei mesi ha provato a rimettere insieme la sua quotidianità (si è anche iscritta all’università), senza crew al seguito e senza scalette da rispettare. Poi, piano piano, ha ricominciato a scrivere, ed è lì che i fantasmi sono arrivati. Ma si sono dissolti in fretta: “Invece no, invece mi hanno aspettato e quindi questa cosa qui poi è passata subito, questa paura. Ma anche se si fossero dimenticati, mi piace ripresentarmi con questo disco e con la persona che sono adesso”.

Dallo stop al tour: cosa è successo ad Angelina Mango

Nell’autunno 2024, Angelina aveva dovuto annullare tutte le date del suo tour – Italia ed Europa – a causa di un problema alle corde vocali . Le prime due tappe, Roma e Napoli, erano andate bene, poi il buio. “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi”, aveva scritto ai fan. “Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto”.

Da quel momento, silenzio, rotto soltanto dall’uscita dell’album Caramè, pubblicato il 16 ottobre 2025, dopo il debutto discografico con Poké melodrama. Poi, l’annuncio che i fan aspettavano: il ritorno dal vivo con Nina canta nei teatri (programmato in seguito anche in versione estiva), tour prodotto da Live Nation partito il 2 marzo 2026 da Napoli e proseguito in altre città italiane.

Oggi la ragazza che aveva vinto Sanremo 2024 con La Noia è innegabilmente cambiata. Non in modo migliore o peggiore: semplicemente è diversa, come dice lei stessa. Con qualche paura in meno e la certezza che prendersi del tempo è sempre una necessità.