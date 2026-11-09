Sangiovanni torna dopo due anni con Tutto bene grazie: il nuovo disco e la vita dopo lo stop

“Come stai?” glielo chiedevano in tanti. Dopo lo stop del 2024, Sangiovanni risponde con un disco intero e ammette che a volte la strada non è dritta

IPA Sangiovanni

Quando si era ritirato, quando aveva dichiarato di volersi prendere un po’ di tempo, e quel brano a Sanremo ingiustamente così in basso in classifica, ci eravamo rimasti un po’ male.

Ce lo chiedevamo da anni: come sta Sangiovanni? La risposta ha una data, venerdì 13 novembre, e un titolo che suona come la formula di cortesia per eccellenza: Tutto bene grazie. L’annuncio è arrivato il 30 settembre su Instagram, con un post lungo e qualche foto insieme al suo cane: “Ora posso dire che va tutto bene, grazie”. La vita non è perfetta, ammette, e la voglia di viverla resta tanta. A chi vuole andare più a fondo offre un disco.

Il titolo ha buona memoria. Il 15 febbraio 2024, a pochi giorni da Sanremo, Sangiovanni annunciava lo stop con un “non riesco più a fingere che vada tutto bene”. Due di quelle parole sono tornate, con un grazie in più.

Tre singoli e un duetto con Alfa

Scritto con Alessandro La Cava e prodotto da Celo e Pietro Posani, l’album ha dodici tracce e un solo ospite: Alfa, che canta con lui in Da domani. L’anteprima dal vivo è andata in scena sabato 24 ottobre al Forum di Assago, per il quinto sold out di Alfa.

I singoli usciti finora sono tre. Ti ho cercata (felicità), del 25 settembre, campiona Felicità di Lucio Dalla e ha un video girato con gli amici sotto i portici di Bologna. Ok buonanotte, del 9 ottobre, racconta con ironia le mattine faticose e le giornate che non finiscono mai. E poi c’è La verità, del 30 ottobre, dove riflette su quanto valga più vivere certi momenti che condividerli.

Un messaggio che sta al passo con questi tempi frenetici dettati da Instagram e non dalla gente. Tra i brani, stando alla tracklist riportata da Newsic, il sesto risulterebbe uno skit intitolato Come stai. La focus track è Casa e, a quanto riferisce All Music Italia, sarebbe una dedica a Vicenza scritta con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

La vita dopo lo stop

Con quel messaggio del 15 febbraio il cantante rimandò l’album Privacy, atteso per il 1° marzo, e il concerto del 5 ottobre al Forum di Assago, lo stesso palazzetto in cui ha cantato con Alfa. Privacy non è mai uscito. Il 5 ottobre 2024, nel giorno del concerto saltato, Sangiovanni è tornato sui social con una foto sorridente insieme al suo cane.

Per sentirgli dire che stava molto meglio è passato più di un anno: il 28 marzo 2025, in un video casalingo, ha annunciato di essere tornato in studio a scrivere e a cantare, cane compreso. Poi Luci allo xeno ad aprile, con la serata da super ospite al serale di Amici e l’abbraccio di Maria De Filippi, e Veramente a giugno.

A maggio 2026, in un vlog su YouTube registrato in uno studio di tatuaggi, ha ammesso di essere sparito di nuovo: “a volte la strada non è dritta”. Il 22 maggio è uscito Le ragazze, il duetto con Clara.

Sangiovanni non ha paura di essere onesto, in un mondo che richiede sempre più efficienza, ti fa credere che la perfezione e la produziome continua è il solo modo per avere successo. Tutto il contrario di quello che affermavano i grandi filosofi i epoca romana. Fermarsi, tornare sui propri passi, prendersi del tempo è quasi vista come una caratteristica ultraterrena e non umana.

Il monologo di Sangiovanni a Le Iene

L’ultima apparizione è di giovedì 5 novembre, ospite a Le Iene su Italia 1 con un monologo sulla domanda che dà il titolo al disco. Sapere che qualcuno si faceva quella domanda, ha detto, “mi ha aiutato a sentirmi meno solo”.

Ha raccontato di essere stato un bambino che correva già per arrivare primo e di aver deciso, a un certo punto, di rallentare. A Le Iene era già stato nell’aprile 2022, sempre con un monologo, allora sulla terapia.