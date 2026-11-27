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IPA Sal Da Vinci

Dopo il debutto della scorsa settimana, Sal Da Vinci torna protagonista della prima serata di Rai1 con il secondo e ultimo appuntamento di Meravigliosamente, lo show con cui celebra cinquant’anni di carriera. Venerdì 27 novembre il cantante napoletano sarà nuovamente affiancato da Bianca Balti e Iaia Forte, compagne di viaggio in uno spettacolo che ripercorre la sua storia personale e artistica.

Tra le anticipazioni della serata spunta però anche il nome di un ospite inaspettato: quello di Aldo Cazzullo, che all’indomani della vittoria di Sal al Festival di Sanremo aveva espresso un giudizio tutt’altro che lusinghiero sulla sua canzone.

Meravigliosamente, le anticipazioni della seconda puntata

Il 2026 è stato un anno da incorniciare per Sal Da Vinci: dalla vittoria al Festival di Sanremo con Per sempre sì all’esperienza all’Eurovision Song Contest, fino al debutto alla guida di uno show tutto suo. Un traguardo arrivato dopo mezzo secolo di carriera, iniziata quando era ancora un bambino e calcava il palcoscenico accanto al padre Mario.

È proprio da quei ricordi che prende vita Meravigliosamente, un varietà in cui la musica si intreccia con gli affetti, le radici napoletane e le esperienze di un artista che conosce bene anche il teatro e il cinema. Al suo fianco ritroveremo Bianca Balti e Iaia Forte, due donne dal percorso professionale molto diverso, chiamate ad accompagnare il cantante nel racconto della sua vita. A impreziosire le esibizioni sarà l’orchestra di 45 musicisti diretta dal maestro Adriano Pennino.

Dopo aver accolto nella prima puntata personalità del calibro di Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini, Sal Da Vinci si prepara a condividere nuovamente il palco con esponenti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.

Sal Da Vinci e Aldo Cazzullo, l’incontro dopo le polemiche di Sanremo

Tra i nomi circolati alla vigilia dell’ultimo appuntamento di Meravigliosamente, quello che ha destato maggiore curiosità è senza dubbio Aldo Cazzullo. Stando alle anticipazioni riportate da Il Mattino e riprese da diverse testate, il giornalista avrebbe registrato un intervento destinato alla seconda puntata dello show.

Un incontro che arriva a distanza di mesi dalla polemica scoppiata all’indomani della vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo. Cazzullo aveva infatti accostato Per sempre sì alla musica da «matrimonio della camorra», suscitando numerose reazioni.

Lo stesso cantante era tornato sulla vicenda durante l’intervista concessa a Francesca Fagnani a Belve, contestando le parole del giornalista e difendendo anche il pubblico che aveva scelto di premiarlo all’Ariston.

Il terreno d’incontro, questa volta, dovrebbe essere quello della cultura. Tra gli argomenti anticipati dalla stampa figurano la tradizione del presepe napoletano, San Francesco d’Assisi e Leonardo da Vinci.

Sal Da Vinci, il nuovo album

La seconda puntata di Meravigliosamente coincide con un altro importante appuntamento professionale per il cantante. Proprio il 27 novembre è prevista l’uscita di Sal Da Claus – The Christmas Album, il suo disco dedicato al Natale, che include un duetto con Michael Bublé.

Soltanto pochi giorni fa, il 24 novembre, è arrivata in libreria anche la sua autobiografia, Per sempre Sal, scritta con la giornalista Carola Carulli. Un racconto che ripercorre la sua vita fin dall’infanzia, quando il successo era ancora lontano e la musica era già parte della quotidianità della sua famiglia.

La seconda e ultima puntata di Meravigliosamente va in onda venerdì 27 novembre a partire dalle 21.30 su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi, salvo variazioni di palinsesto. Lo spettacolo sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare la puntata on demand.