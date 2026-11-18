IPA Sal Da Vinci

Uno show-evento per celebrare 50 anni di carriera: Sal Da Vinci è protagonista di Meravigliosamente, con due prime serate in onda il 20 e il 27 novembre su Rai 1. Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì e da un quinto posto all’Eurovision di tutto rispetto, l’artista partenopeo debutta alla guida di un grande varietà televisivo tutto suo tra ricordi, ospiti e due compagne di viaggio d’eccezione.

Quando e dove vedere Meravigliosamente

L’appuntamento con Meravigliosamente è per venerdì 20 e venerdì 27 novembre in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21:30 come da palinsesto. Lo show va in onda dopo Affari tuoi e si protrae fino a mezzanotte circa ed è trasmesso anche in Eurovisione e su San Marino RTV al canale 550.

La location è il Centro di Produzione Rai di Napoli e sul palco l’artista è accompagnato da un’orchestra di 45 elementi, diretta dal Maestro Adriano Pennino, e da un corpo di ballo. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e da ViVO Concerti con Colangelo Management e con il patrocinio del Ministero del Turismo, il programma sostiene la canzone napoletana classica verso l’UNESCO.

Bianca Balti, Iaia Forte e gli altri ospiti

Non si definisce un conduttore, Sal Da Vinci, ma “il capitano di questa nave”, intenzionato a riportare in TV la genuinità del varietà di una volta. Per farlo ha deciso di avvalersi della presenza di due compagne di viaggio d’eccezione: la supermodella Bianca Balti e l’attrice napoletana Iaia Forte.

“Sicuramente il programma rappresenta un momento felice di questo viaggio incredibile della mia vita – ha detto nella conferenza stampa di presentazione -. Al mio fianco ci saranno due donne meravigliose come Bianca Balti e Iaia Forte che mi hanno donato la la loro umanità, la loro capacità di entrarmi nel cuore, danzando in punta di piedi”.

Ricco il parterre di ospiti tra musica, teatro e comicità. Nella prima puntata partecipano nomi del calibro di Renato Zero, Massimo Ranieri e Gianna Nannini ed è in programma un omaggio a Pino Daniele con la reunion della sua storica band, guidata da Tullio De Piscopo. Tra i nomi annunciati per le due serate anche Rocco Papaleo, Enrico Brignano e TonyPitony, oltre a campioni dello sport e nuovi talenti.

La scaletta dello show

Lo show prende il nome da Meravigliosamente, brano del 2016 nato su melodia di Sal Da Vinci e testo di Renato Zero grazie a Maurizio Fabrizio. Presente in scaletta, durante le due serate c’è spazio per il repertorio del cantante, ma anche per i classici della tradizione napoletana e per i brani più amati della canzone italiana, con un ricordo per il padre Mario, che gli ha trasmesso la passione per la musica.

Due serate che coronano un novembre ricchissimo per Da Vinci, che dal prossimo 24 novembre sarà nelle librerie con l’autobiografia Per sempre Sal, scritta insieme alla giornalista Claudia Carulli. Venerdì 27 novembre, invece, esce Sal Da Claus – The Christmas Album, che include il duetto natalizio con Michael Bublé sulle note di Maybe This Christmas.