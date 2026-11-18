Sal Da Vinci irrompe a "La Pennicanza": il duetto emozionante con Fiorello e il libro inedito che fa paura. E Malgioglio punge

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a La Pennicanza

Fiorello e Biggio increduli: alla Pennicanza irrompe Sal Da Vinci che venerdì 20 novembre sarà il protagonista di uno show tutto suo, Meravigliosamente. In studio succede di tutto.

Fiorello, il duetto con Sal Da Vinci

Fiorello accoglie a braccia aperte Sal Da Vinci che ovviamente non poteva esimersi dal cantare Per sempre sì, la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo e che lo ha portato al vertice del successo. Tanto che adesso il cantante condurrà su Rai 1 per due serate uno show dove lui è il grande protagonista, Meravigliosamente, per celebrare i 50 anni di carriera. Al suo fianco ci saranno Bianca Balti e Iaia Forte.

E poi Fiore ricorda la sfida di cui lui e Sal furono i protagonisti lo scorso anno, una sorta di duello a colpi di coppie scoppiate che solo il potere dell’anello ha potuto risolvere.

Ma il momento più emozionante è stato quando si sono messi a cantare White Christmas. Un duetto improvvisato che ha fatto venire i brividi in studio ma anche agli spettatori della Pennicanza.

Fiorello, lo scoop sul libro di Sal Da Vinci

Non è tutto. Lo showman ha in serbo un vero e proprio scoop su Sal. Tutti sanno che il cantante ha scritto un libro autobiografico, ma quello che ancora non si sapeva è che in libreria sta per uscire un altro volume, scritto da lui. Si tratta addirittura di un thriller che Fiorello ha mostrato in anteprima, si intitola Sopracciglia assassine.

Racconta la storia di un killer che prima bacia le sue vittime e poi le soffoca con le sopracciglia. La prefazione è niente meno che di Salvo Sottile.

Fiorello, il messaggio di Cristiano Malgioglio (incomprensibile)

Prima però dell’irruzione di Sal Da Vinci a La Pennicanza, Fiorello ha ricevuto un messaggio sul suo telefonino. A mandargli il vocale è Cristiano Malgioglio che col suo amico Fiore parla in siciliano (e nessuno lo capisce).

Lo showman traduce. E questo in sintesi è quello che Malgioglio vuole da Fiorello: “Ma è mai possibile che non parli mai di Tale e Quale Show?! Non litighiamo con nessuno, non chiediamo niente della vita privata degli altri… è il programma più bello che c’è in tv!”.

Pronta la replica dello showman: “Certo, che frecciatine… ma ha ragione: Tale e Quale Show è davvero un bel varietà, sano, pulito, ci sono le imitazioni, una giuria che si diverte… e stasera c’è la finale!”. In chiusura, spazio anche per un “saluto a Carlo Conti, il vero signore della tv italiana!”. Insieme naturalmente all’amico Amadeus.

Fiorello e il (finto) Mattarella

Spazio in puntata anche per il collegamento con il Presidente Mattarella (ovviamente quello finto). Lo showman veste quindi i panni del Presidente della Repubblica nella solita, surreale telefonata con il Quirinale: “Sono molto stanco. Ho passato tutta la notte a giocare a GTA VI! Per i comuni mortali esce domani, ma non per me, ovviamente. Avevo tre incontri istituzionali, ma li ho simulati tutti: mi sono fatto prendere da un attacco di lombosciatalgia, una gengivite e un raffreddore.

Del resto, sono un grande appassionato di videogiochi: da giovane mi dilettavo con Ping-o-tronic, poi sono passato a Super Mario e ora a GTA. Ho anche la versione personalizzata, faccio tutto con l’auto blu e il mio Jason ha una cofanella bianca in testa! Ho fatto già tre rapine e stirato due vecchie. E ora vi lascio, perché devo andare a rapinare un supermercato!”