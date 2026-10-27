Dopo anni Rosario Fiorello torna a prendersi la prima serata. Lo farà su Rai 1, in compagnia del fedele Fabrizio Biggio, ma il progetto è ancora segreto

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IPA Rosario Fiorello

Rosario Fiorello sa fare tante cose. Sa cantare, ballicchia, conduce, scherza, è autore e inteprete dei propri sketch. L’uomo che può essere qualsiasi cosa, negli ultimi anni ha scelto di essere uno speaker radiofonico, di svegliarsi all’alba e rallegrare gli italiani più mattinieri con un programma scanzonato e vivacissimo. Ultimamente ha cambiato orario, si è spostato all’ora della pennica, ma sempre dietro un microfono radiofonico. Prossimamente, però, Rosario Fiorello potrebbe tornare nel luogo che gli fu più caro: il grande palco della prima serata. Lo farà su Rai 1, assieme a Fabrizio Biggio, con lui alla Pennicanza. E tutto il resto è ancora un mistero.

Il misterioso annuncio di Fiorello

La nuova settimana de La Pennicanza, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Radio 2 a partire dalle 13:45, è iniziata con un annuncio inaspettato. “Voglio solo dirvi una cosa, non so se sarete felici o no. – ha affermato Fiorello sardonico – Vi dico questo e basta, non aggiungo altro. Torneremo su Rai 1!, non chiedetemi perché e come”. Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio torneranno su Rai 1, abbandonando – forse solo per un momento – gli studi radiofonici.

La coppia comica ormai rodatissima traslocherà sulla rete ammiraglia, ma questa è l’unica cosa che per ora è certa. Il resto lo si può soltanto ipotizzare. E l’ipotesi più probabile è che il nuovo format (o sarà un grande ritorno? Chissà) parta con l’anno nuovo, magari in primavera, dopo la fine di Ballando con le stelle. Perché vien facile pensare che al suo ritorno su Rai 1 a Fiorello spetti un posto di primo piano, quello della prima serata del sabato sera.

Un indizio potrebbe essere arrivato la scorsa domenica 18 ottobre, quando lo showman siciliano ha fatto irruzione a sorpresa negli studi del telegiornale dando vita a quella che è stata definita una Edizione più che straordinaria del Tg1. Fiorello ha incantato il pubblico a casa per 15 minuti con uno spettacolo d’altri tempi, un vero e proprio varietà reso fresco da volti nuovi – Biggio in primis. Gag, simpatici siparietti, canzoni e balletti, il tutto con la complicità di tre delle più autorevoli giornaliste del tg Rai: Giorgia Cardinaletti, Laura Chimenti e Emma D’Aquino.

Lo specialissimo Tg è valso a Fiorello l’attenzione di quasi 5 milioni di spettatori e il 26,3% di share. Lo showman continua a piacere e non c’è alcun dubbio che se dovesse riprendersi la prima serata, diverebbe imbattibile. Il suo ritorno, in qualsiasi forma avverrà, è già l’evento televisivo dell’anno.

Il ritorno su Rai1 dopo 11 anni dall’ultimo show

Non si può certo dire che Rosario Fiorello sia sparito dagli schermi. L’Italia continua a vederlo spesso, ancor di più ad ascoltarlo. I suoi programmi radiofonici, da Viva Radio 2! al più recente La Pennicanza attirano migliaia di ascoltatori, diventano virali sui social e sono ripresi dalla stampa. Senza dimenticare i Sanremo co-condotti (pur non ufficialmente) assieme all’amico Amadeus. Fiorello non se ne è mai andato, ma ha scelto di stare in disparte.

Il suo ultimo grande show da protagonista risale a ben 15 anni fa, si tratta de #ilpiùgrandespettacolodopoilweekend della prima serata 2011. Ancora prima, nel 2009, ci fu il Fiorello Show. Ci aveva lasciati con un varietà, che lì ci ritrovi?