Demi Lovato, il cappotto cow print è l’ultima tendenza dell’autunno 2026

Ufficio Stampa Desigual Demi Lovato fotografata a Los Angeles

Basta un cappotto per cambiare completamente il tono di jeans e top nero. Demi Lovato lo dimostra per le strade di Los Angeles, dove è stata fotografata con un total look Desigual che prende uno dei codici più familiari del guardaroba animalier e lo sposta su un terreno decisamente meno prevedibile. Niente leopardo, zebra o pitone: questa volta a conquistare la scena è il cow print, con le sue grandi macchie irregolari e quell’aria volutamente sfacciata che sembra fatta apposta per l’autunno 2026.

Demi Lovato, il cappotto cow print diventa protagonista

Il pezzo attorno al quale ruota l’intero outfit è un cappotto Desigual in faux fur, lungo fin quasi alle caviglie e costruito su una silhouette dritta e piuttosto pulita. Una scelta importante, perché con una fantasia del genere aggiungere volumi, cinture o lavorazioni elaborate avrebbe rischiato di trasformare il look in un esercizio di stile fin troppo rumoroso.

La stampa cow print occupa invece tutta la superficie del capospalla, alternando écru, marrone molto scuro e macchie quasi nere. Il risultato richiama naturalmente il manto bovino, ma senza quell’effetto costume che una fantasia così letterale potrebbe facilmente avere. A renderlo più urbano sono soprattutto il taglio: collo a camicia, maniche lunghe e ampie, abbottonatura frontale visibile e linea essenziale.

Ufficio Stampa Desigual

La texture della pelliccia sintetica fa il resto. Il cappotto ha infatti una superficie morbida e piena, che dà tridimensionalità alle macchie e rende il motivo ancora più evidente alla luce. È proprio questo incontro tra faux fur e animalier a raccontare bene una delle direzioni dell’autunno 2026: i capispalla non servono soltanto a completare un outfit, diventano l’outfit.

Demi Lovato lo porta aperto e lascia intravedere anche la fodera color borgogna, un dettaglio che nelle fotografie in movimento aggiunge una nota inattesa alla palette neutra dell’esterno.

Jeans flare, top nero e accessori scuri: lo styling non compete con il cappotto

Quando il capospalla ha già parecchio da dire, tutto ciò che gli sta sotto deve sapere quando farsi da parte. Demi sceglie infatti un top nero aderente, con scollo dritto e linea asciutta, quasi una base neutra sulla quale costruire il resto dello styling.

A cambiare ritmo sono i jeans. Il denim blu ha una vestibilità aderente sulla parte superiore della gamba per poi aprirsi verso il fondo in una silhouette flare, ma non si tratta del classico modello anni Settanta riproposto senza troppe modifiche. Il lavaggio délavé alleggerisce il colore, mentre il fondo molto ampio è attraversato da dettagli e borchie metalliche che ne accentuano il carattere.

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Sotto l’orlo spuntano scarpe nere a punta, dettaglio utile anche a slanciare ulteriormente una silhouette già allungata dal cappotto. Nessuna cintura vistosa, nessun gioiello importante: l’attenzione rimane concentrata sulle proporzioni e sulle texture.

Anche la borsa segue questa logica. Demi porta a mano una piccola handbag Desigual nera, dall’effetto vissuto e stropicciato, arricchita da elementi metallici e dettagli pendenti. È compatta ma tutt’altro che minimale, abbastanza grintosa da dialogare con jeans e faux fur senza provare a contendere loro la scena.

Gli occhiali da sole scuri e sottili completano l’insieme insieme a un beauty look essenziale. I capelli neri sono raccolti in uno chignon morbido, con alcune ciocche lasciate libere intorno al viso: un dettaglio apparentemente casual che rende il look meno costruito e decisamente più credibile fuori dal contesto di un red carpet.