Kate Middleton indossa il cappotto che diventerà il pezzo forte del tuo guardaroba autunnale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Kate Middleton

Ci siamo ormai lasciati l’estate alle spalle ed è arrivato il momento di scegliere quale cappotto indossare per stare al caldo, ma essere cool. Un’idea ci arriva da Kate Middleton che nelle ultime settimane ha sfoggiato il cappotto perfetto: un capospalla che sta bene a tutte e che si può indossare in qualsiasi occasione, facile da abbinare e in grado di slanciare la figura.

L’autunno tutti abbiamo lo stesso problema: cosa indossare la mattina quando fuori fa freddo? Da una parte c’è la volontà di non soffrire a causa delle basse temperature, dall’altra quella di creare look che siano eleganti e che riflettano il nostro stile.

Il cappotto di Kate Middleton da comprare subito

Kate Middleton ci offre la soluzione perfetta: un cappotto grigio, lungo e ideale per esaltare la figura, da abbinare a look da ufficio. Per l’occasione la principessa del Galles ha scelto di abbinare al suo capospalla un completo con pantaloni ampi a vita alta, sempre in una sfumatura di grigio, e una blusa color perla caratterizzata da un fiocco morbido. Un dettaglio super femminile e romantico capace di alleggerire il rigore del look.

Per completare l’outfit Kate ha scelto con cura i suoi accessori: delle decollete bordeaux con punta affusolata, una borsa della stessa nuance e orecchini. Il bordeaux – non ci stancheremo mai di dirlo – è senza dubbio il colore dell’autunno-inverno 2026. Una tonalità perfetta per creare un contrasto ricercato e chic con i toni più freddi del completo, perfetta per aggiungere calore al look.

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Il motivo per comprare subito il cappotto di lana grigio ce lo dà dunque Kate Middleton che in una delle sue ultime uscite pubbliche ha conquistato tutti con la sua eleganza. La principessa del Galles ha fatto visita ad una organizzazione di volontariato, la West Sussex Minibus che fornisce trasporto gratuito a passeggeri anziani, stregando tutti con il suo outfit glam ideale per l’autunno.

Il cappotto d’altronde è uno dei capi capaci di definire il guardaroba durante la stagione fredda. Sceglierlo grigio significa puntare su una validissima alternativa rispetto al nero. Questo colore infatti si abbina con facilità, ma ha comunque una nota morbida. Segue le linee della silhouette, donando quel twist in più al look senza però stravolgerlo.

Sta bene con il nero e il bianco per un look da ufficio, puoi usare questo cappotto anche con i completi in denim, dai jeans baggy alle gonne. Inoltre si accosta alle sfumature del panna, del beige e del marrone. Con un completo scuro sotto diventi elegantissima, mentre se scegli jeans e un maglione avrai uno stile chic, ma comfy.

Ciò che Kate Middleton ci insegna – e che spesso ci dimentichiamo – è che il cappotto nei mesi freddi resta l’elemento più visibile di ogni look. Per questo è essenziale sceglierlo di una tonalità che possa illuminare anche gli abbinamenti scuri e che conferisca quel tocco in più.

Cappotto Idealsanxun Cappotto lungo doppiopetto

Cappotto Yuson Girl Cappotto lungo in lana calda

Cappotto Cicy Bell Cappotto lungo doppiopetto con cappuccio

Cappotto Chouyatou Cappotto lungo con risvolto a tacca

Cappotto Calvin Klein Cappotto lungo dress coat

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