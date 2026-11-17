Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Giulia Salemi conquista i flash con il completo giacca-pantalone sabbia

Il 26 ottobre 2026, nella suggestiva e lussuosa cornice di Palazzo Brancaccio a Roma, Giulia Salemi ha catalizzato l’attenzione alla première della seconda stagione di The Traitors, l’acclamato reality show targato Prime Video. A far parlare di sé, oltre al carisma della conduttrice e influencer, è stato un look magistrale che è già diventato l’ispirazione definitiva per la stagione in corso (e non solo!).

La scelta è ricaduta su un tailleur color sabbia che potrebbe sembrare un ”classico” ma dal taglio con forte iniezione di modernità. Il modello, audace e sartoriale al tempo stesso, è composto da una giacca crop fortemente sciancrata, caratterizzata da una profonda scollatura che valorizza la silhouette, e da una minigonna a vita bassa di chiara ispirazione Y2K. A completare l’outfit, creando un netto ed elegantissimo contrasto cromatico, un paio di classiche décolleté a punta nere con tacco vertiginoso. Impeccabile anche il beauty look: i capelli raccolti con una morbida frangetta a incorniciare il viso e un raffinato make-up tono su tono sui toni caldi del nude e della terra, in perfetta armonia con l’outfit.

Questo look non è un caso, ma un vero e proprio outfit statement per la Salemi. Le fashion victim più attente ricorderanno infatti che già a settembre, per le strade di New York, Giulia aveva sfoggiato un completo del tutto simile come modello e tonalità, documentando il tutto con una serie di scatti divenuti virali sul suo profilo Instagram. In quell’occasione, la giacca crop era abbinata a un paio di pantaloni lunghi dal taglio sartoriale, dimostrando l’incredibile versatilità di questo set.

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Perché il tailleur sabbia è il vero salvavita del guardaroba

Il completo destrutturato color sabbia è la soluzione perfetta che sta bene a tutte. È luminoso, si adatta a ogni incarnato ed esce dai soliti schemi del classico tailleur nero o blu navy. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, rappresenta l’opzione ideale per tutti quegli eventi che richiedono un dress code più ricercato e formale rispetto alla classica cena in famiglia. È la divisa perfetta per il brindisi in ufficio, per la cena aziendale o per un cocktail party esclusivo. Il bello di questo capo, inoltre, è che non andrà in letargo dopo l’Epifania: potrete sfruttarlo tutto l’anno, spezzandolo o indossandolo intero per cerimonie primaverili, meeting di lavoro o serate glamour.

Dramma “cosa mi metto” a Natale? Come replicare il look con le alternative per ogni occasione

Se anche tu vuoi ricreare l’effetto “Giulia Salemi” per i tuoi prossimi impegni formali e festivi, ecco i modelli su cui puntare. L’ultimo è già scontato per gli sconti anticipai del Black Friday!

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Il consiglio in più: compra il set e usalo separatamente. La giacca crop color sabbia darà un twist inaspettato a un semplice jeans dritto a vita alta per i weekend di primavera, mentre la gonna (o il pantalone) diventerà la base perfetta per bluse in seta o maglioni a collo alto neri per affrontare i mesi più freddi con stile.

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