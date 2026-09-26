Sottile, discreta e volutamente imperfetta, la whisper fringe è il cambio look soft che aspettavamo per questa mezza stagione. E ha già convinto tutte

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Whisper fringe - trend capelli autunno 2026

Altra stagione, altro look. Se pensavamo che per dare una svolta alla nostra immagine servisse un taglio netto quanto drastico, però, forse dovremmo prepararci a cambiare idea. La rivoluzione promessa dall’autunno 2026 non urla, ma sussurra, ed ha già conquistato le fronti più chic del pianeta. Sì, una nuova frangia è in città ed è prontissima a diventare la preferita di ogni It Girl degna di tale appellativo.

La whisper fringe è la frangia a cui dare una possibilità a partire da questo autunno: sì, davvero

Siamo oneste: la pericolosa idea di concedere una chance alla frangetta è balenata nella mente di ognuna di noi almeno una volta (al mese) nella vita, per dissolversi con la stessa velocità non appena sopraggiunto l’argomento “manutenzione”. Ma non tutto è perduto, pare: in mezzo alle tendenze capelli dell’autunno 2026 brilla una nuova prediletta, pronta a tentarci ancora una volta. Che sia quella buona? Ci sono ottime probabilità: è leggera, discreta, quasi impercettibile, iconica.

Si chiama whisper fringe ed è ufficialmente il must del momento, una variante eterea e leggerissima che sta avanzando nel panorama beauty ad una velocità tutt’altro che moderata. Ma non lasciamoci ingannare dal suo nome dal non so che di romantico: sebbene si traduca letteralmente in “frangia sussurrata”, il suo impatto nel mondo della bellezza si sente eccome.

Ma di cosa si tratta esattamente? Dimentichiamo le sforbiciate nette, i ciuffi pari e pesanti sugli occhi ma soprattutto quelli geometrici. E purtroppo o per fortuna anche le corpose frange a tendina che hanno dominato le stagioni passate. La protagonista del momento trova nella sottrazione il suo punto di forza.

Gli hairstylist delle star la creano isolando una sezione piccolissima e strategica di capelli nella parte anteriore del viso, per tagliarli all’altezza delle sopracciglia o poco sopra, lasciandone le estremità sfilate e morbide. Il risultato? Un velo trasparente e impalpabile che lascia intravedere la fronte, muovendosi in modo naturale ad ogni minimo movimento o soffio di vento.

Il vero motivo per cui tutte ne sono ossessionate, a partire da Zoe Kravitz a Bella Hadid, risiede nella natura meravigliosamente camaleontica e democratica di questo hairstyle. Si parla ancora della famosa allure effortless, l’ideale per chi desidera cambiare un minimo immagine lontano dal dramma della ricrescita o la schiavitù di spazzola e phon ogni mattina.

A chi sta bene? A tutte, ovviamente. In caso di capelli lisci la whisper fringe si trasforma in un dettaglio grafico e super chic, qualora siano invece mossi o ricci si fonde con la loro texture naturale, infondendo un’aria splendidamente spettinata (e anche vagamente rock) al look di sempre.

Si può portare arrotondata oppure dritta, aperta al centro per incorniciare gli zigomi o, ancora, di lato, stropicciata sulla fronte o nascosta dietro l’orecchio in caso di necessità. Insomma, potremmo avere a che fare con la frangia perfetta, quella definitiva per sopravvivere al rientro in città con stile e nessuna ombra di stress. Quindi se l’autunno chiama un cambiamento la risposta è lei: un soffio di leggerezza che ha già conquistato il mondo.