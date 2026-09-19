Ad ognuna le sue: questa stagione le sopracciglia smettono di seguire pedissequamente i dettami della moda, per esaltare lineamenti e personalità. Come valorizzare le proprie, tra stili e beauty essentials

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Kaia Gerber

Da cornice dello sguardo ad assolute protagoniste: sopravvissute alla violenta ondata di over-spinzettamento che le ha colpite attorno agli anni Duemila, non senza danni si intende, le sopracciglia sono pronte a riprendersi ciò che gli spetta di diritto proprio questo autunno. Che si tratti di peli extra oppure del ruolo centrale, quando si tratta di make-up.

Un’esercito di nuove tendenze che le riguardano sta per arrivare, e promette di dividere le beauty addicted in due fazioni distinte: da un lato ci sono arcate corpose, appena disciplinate, dall’altro vere e proprie riletture artistiche. L’intento alla base però sembra essere comune, ovvero riuscire ad assecondare la personalità e lo stile di chi le indossa. Conviene approfondire l’argomento.

Slit brows, bleached brows e skinny brows vs sopracciglia naturali: chi vince?

Abbiamo iniziato a prendercene cura unicamente per rimediare agli errori commessi in passato, per poi scoprire che è proprio grazie a loro che un viso acquisisce davvero armonia: stiamo parlando delle sopracciglia, nella vita di tutte noi passate in breve dall’essere ignorate all’essere bistrattate, e poco più tardi dall’essere bistrattate a divenire il soggetto di una cura maniacale.

Sieri appositi, microblading, dermopigmentazione, laminazione e chi più ne ha più ne metta: questi sono soltanto alcuni dei trend — i quali spesso somigliano molto di più a veri e propri tentativi di redenzione, diciamocelo — che le hanno viste protagoniste negli ultimi anni, tutti atti a renderle parte integrante, se non addirittura l’elemento di spicco, del beauty look.

Per lungo tempo le abbiamo amate folte e disciplinate, per altrettanto naturali e quasi selvagge, poi nuovamente sottilissime, e il tutto puramente sulla base dell’estetica in vigore: la buona notizia? Che quest’anno a vincere è l’unicità. Ebbene sì, nel 2026 a stabilire come debbano essere le nostre arcate sono finalmente i nostri lineamenti e le nostre personalità, con un menù di tendenze sorprendentemente vasto grazie a cui fare una scelta.

Ce lo hanno dimostrato le passerelle dedicate all’autunno/inverno, che hanno visto abbinati ai vestiti gli stili più diversi: a spopolare lassù sono state le sopracciglia dall’effetto naturale, particolarmente folte o più sottili ma in ogni caso dall’aspetto morbido, più o meno definite. Parliamo di un’estetica che si fonda sulla spontaneità anziché sull’estrema precisione, una scelta stilistica, insomma, sempre più privilegiata in tempi recenti.

Dal versante diametralmente opposto, amatissime indistintamente da It Girls e supermodelle, sono tornate anche le famigerate skinny brows: sì, le temutissime sopracciglia anni Novanta, minimal, appena visibili o poco più, a celebrare quella bellezza nostalgica, imperfetta e un filo ribelle.

E, a proposito di ribellione, le più estreme e apprezzate sono ora senza dubbio le slit brows, ossia le sopracciglia tagliate, dal forte impatto visivo. (È proprio il caso di dirlo: non fatelo a casa).

Per poche, invece, le pallidissime bleached brows: come da nome arcate decolorate, tanto da farsi appena notare, oppure effettivamente invisibili. Una scelta sicuramente singolare, controversa, a gran sorpresa parecchio amata dalle celebrities e sfoggiata su palchi e red carpet alla stregua dell’accessorio più glamour. Ma adesso dicci: quali sono le tue?

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